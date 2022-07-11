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Новая правящая коалиция оставляет финансовую бомбу для будущих правительств

Улла Лянтс
, журналист
Новая правящая коалиция оставляет финансовую бомбу для будущих правительств
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Айвар Сыэрд.
Айвар Сыэрд. Фото: Sander Ilvest

Хотя коалиционное соглашение нового правительства еще не обнародовано, участники переговоров уже раскрыли наиболее важные договоренности. Соглашения удалось достигнуть по темам увеличения не облагаемых налогом доходов, субсидий на энергию, компенсаций за места в домах попечения, семейных пособий и перехода школ на эстонский язык обучения. Это соглашение обойдется в крупную сумму. Оно увеличит постоянные расходы государства не только на предстоящие восемь месяцев, но и на последующие годы.

Бывший министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) заявил, что в этом году проблем не возникнет, поскольку образовались излишки, что позволит свести концы с концами. Однако коалиционное соглашение включает постоянные расходы, которые необходимо покрывать в течение многих лет, а также дополнительные расходы на национальную оборону.

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