Новая правящая коалиция оставляет финансовую бомбу для будущих правительств

Хотя коалиционное соглашение нового правительства еще не обнародовано, участники переговоров уже раскрыли наиболее важные договоренности. Соглашения удалось достигнуть по темам увеличения не облагаемых налогом доходов, субсидий на энергию, компенсаций за места в домах попечения, семейных пособий и перехода школ на эстонский язык обучения. Это соглашение обойдется в крупную сумму. Оно увеличит постоянные расходы государства не только на предстоящие восемь месяцев, но и на последующие годы.