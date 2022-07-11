Банки советуют домовладельцам действовать, пока не поздно

При этом цены на строительство также росли бешеными темпами, а значит, утепление дома или замена и обновление системы отопления тоже обойдутся дорого. «Рассматривая возможности, стоит думать наперед, а не только о предстоящей зиме, — сказал Ребане. — Как мы видели, ситуация может быстро измениться, и поэтому решения должны быть очень взвешенными».

Однако SEB призывает домовладельцев задуматься о солнечных панелях. В качестве примера банк приводит, что Германия, расположенная в той же климатической зоне, что и Эстония, является четвертым в мире производителем солнечной энергии.

В то же время пик производства солнечной энергии по-прежнему приходится на период с марта по октябрь, а самым прибыльным месяцем является май, отмечает в пресс-релизе SEB научный сотрудник Таллиннского технологического университета Таави Раадик. Тем не менее, энергию, произведенную летом, которую нельзя использовать самому, можно продать и тем самым снизить затраты на электроэнергию.

«По данным Elektrilevi, около тысячи человек в месяц подают заявки на производство электроэнергии с использованием солнечной энергии, — сказал Раадик. — С января количество желающих увеличилось».