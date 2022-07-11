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Банки советуют домовладельцам действовать, пока не поздно

rus.postimees.ee
Банки советуют домовладельцам действовать, пока не поздно
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Популярность солнечных батарей растет вместе с ценой на электроэнергию.
Популярность солнечных батарей растет вместе с ценой на электроэнергию. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

По словам главы отдела частных клиентов Luminor Танеля Ребане, вопросы, связанные с отоплением и утеплением домов, следует продумать до наступления зимы, пишет Postimees.

«Цены на энергоносители обещают еще больше вырасти в новый холодный период. Тогда как в предыдущий отопительный сезон госпомощь помогла облегчить ситуацию, - сказал Ребане. - В то же время рассчитывать только на поддержку нельзя, а потому стоит задуматься, например, о замене системы отопления или утеплении дома».

При этом цены на строительство также росли бешеными темпами, а значит, утепление дома или замена и обновление системы отопления тоже обойдутся дорого. «Рассматривая возможности, стоит думать наперед, а не только о предстоящей зиме, — сказал Ребане. — Как мы видели, ситуация может быстро измениться, и поэтому решения должны быть очень взвешенными».

Однако SEB призывает домовладельцев задуматься о солнечных панелях. В качестве примера банк приводит, что Германия, расположенная в той же климатической зоне, что и Эстония, является четвертым в мире производителем солнечной энергии.

В то же время пик производства солнечной энергии по-прежнему приходится на период с марта по октябрь, а самым прибыльным месяцем является май, отмечает в пресс-релизе SEB научный сотрудник Таллиннского технологического университета Таави Раадик. Тем не менее, энергию, произведенную летом, которую нельзя использовать самому, можно продать и тем самым снизить затраты на электроэнергию.

«По данным Elektrilevi, около тысячи человек в месяц подают заявки на производство электроэнергии с использованием солнечной энергии, — сказал Раадик. — С января количество желающих увеличилось».

Один из способов снизить затраты на электроэнергию — сменить жилье на меньшее, — сказал Танель Ребане из Luminor. —  Если во время пандемии коронавируса люди начали искать большую площадь с учетом потребностей домашнего офиса, то теперь они смотрят в противоположном направлении, то есть о том, насколько большой дом разумно содержать из-за растущих затрат».

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