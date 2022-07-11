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В мае эстонский экспорт увеличился на 31%, импорт в Эстонию вырос на 33%

rus.postimees.ee
В мае эстонский экспорт увеличился на 31%, импорт в Эстонию вырос на 33%
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Экспорт. Иллюстративное фото.
Экспорт. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в мае увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 31% и импорт – на 33%. Товарообмен увеличился с большинством наших основных торговых партнеров.

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,9 миллиарда евро и импортировано почти на 2,2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 265 миллионов евро и в сравнении с маем 2021 года увеличился на 88 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что рост товарообмена в мае был обширным – рост был заметен почти во всех группах товаров, экспорт уменьшился лишь в группе товаров электрического оборудования. «Товарообмен в основные государства-партнеры также вырос, товарообмен сократился лишь с Россией и Соединенными Штатами Америки. Уменьшение товарообмена с Россией вызвано постепенным вступлением в силу санкций, связанных с войной в Украине. С США значительно уменьшился экспорт электрооборудования», ― сказала Пуура.

Из товаров больше всего в мае экспортировались минеральное топливо и электроэнергия, электрическое оборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с маем прошлого года в наибольшей степени (на 197 миллионов евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 59 миллионов евро экспорт металлов и изделий из металла и на 55 миллионов евро экспорт древесины и изделий из дерева. Более чем на 11 миллионов евро уменьшился экспорт электрического оборудования.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. «В Финляндию экспортировались преимущественно металлоконструкции, прочие стальные изделия и электрическое оборудование, в Латвию – электроэнергия, металлолом и автомобили, в Швецию – коммуникационное оборудование и сборные деревянные строения. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию, Швецию и Египет. В Латвию больше всего увеличился экспорт электроэнергии, в Швецию и Египет – экспорт переработанного минерального топлива», ― добавила Пуура.

Реэкспорт из Эстонии увеличился на 36%, а вывоз эстонских товаров – на 29%. Доля товаров эстонского производства составила 72% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного минерального топлива, металлолома, древесины и изделий из дерева эстонского производства.

Из товаров больше всего импортировались минеральное топливо и электроэнергия, металл и изделия из металла, электрооборудование, а также механические машины. Более всего (на 128 миллионов евро) увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 91 миллион евро импорт металла и изделий из металла, а также на 52 миллиона евро импорт древесины и изделий из дерева.

Больше всего товаров импортировалось из Финляндии, Литвы и Германии. В наибольшей степени увеличился импорт из Финляндии и Литвы. Из Финляндии больше всего импортировали электроэнергию и металлолом, из Литвы – моторное топливо.

Эстонский товарообмен по месяцам, 2021–2022

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2021

2022

изменение, %

2021

2022

изменение, %

2021

2022

ВСЕГО

6916

8643

25

7570

1 0061

33

-654

-1418

Январь

1190

1624

36

1306

1778

36

-116

-154

Февраль

1257

1495

19

1327

1783

34

-70

-289

Март

1465

1998

36

1653

2171

31

-188

-173

Апрель

1536

1605

5

1639

2144

31

-103

-538

Май

1469

1921

31

1646

2186

33

-177

-265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, май 2022

Государство

импортер,

объединение государств

Экспорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года %

Государство-экспортер,

объединение государств

Импорт, млн евро

Доля,

%

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года %

ВСЕГО

1921

100

31

ВСЕГО

2186

100

33

ЕС-27

1265

66

28

ЕС-27

1690

77

42

Еврозона 19 стран

893

46

27

Еврозона 19 стран

1294

59

46

Страны, не входящие в ЕС

656

34

36

Страны, не входящие в ЕС

496

23

8

1. Финляндия

277

14

31

1. Финляндия

310

14

51

2. Латвия

226

12

75

2. Литва

258

12

72

3. Швеция

201

10

47

3. Германия

225

10

29

4. Литва

119

6

28

4. Россия

189

9

-2

5. США

103

5

-27

5. Латвия

182

8

39

6. Германия

99

5

-3

6. Швеция

153

7

29

7. Норвегия

66

3

22

7. Польша

148

7

33

8. Египет

62

3

-

8. Нидерланды

94

4

40

9. Польша

51

3

6

9. Китай

89

4

78

10. Россия

50

3

-31

10. Италия

58

3

32

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