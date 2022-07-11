По данным Департамента статистики, экспорт товаров в мае увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 31% и импорт – на 33%. Товарообмен увеличился с большинством наших основных торговых партнеров.
В мае эстонский экспорт увеличился на 31%, импорт в Эстонию вырос на 33%
Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,9 миллиарда евро и импортировано почти на 2,2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 265 миллионов евро и в сравнении с маем 2021 года увеличился на 88 миллионов евро.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что рост товарообмена в мае был обширным – рост был заметен почти во всех группах товаров, экспорт уменьшился лишь в группе товаров электрического оборудования. «Товарообмен в основные государства-партнеры также вырос, товарообмен сократился лишь с Россией и Соединенными Штатами Америки. Уменьшение товарообмена с Россией вызвано постепенным вступлением в силу санкций, связанных с войной в Украине. С США значительно уменьшился экспорт электрооборудования», ― сказала Пуура.
Из товаров больше всего в мае экспортировались минеральное топливо и электроэнергия, электрическое оборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с маем прошлого года в наибольшей степени (на 197 миллионов евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 59 миллионов евро экспорт металлов и изделий из металла и на 55 миллионов евро экспорт древесины и изделий из дерева. Более чем на 11 миллионов евро уменьшился экспорт электрического оборудования.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. «В Финляндию экспортировались преимущественно металлоконструкции, прочие стальные изделия и электрическое оборудование, в Латвию – электроэнергия, металлолом и автомобили, в Швецию – коммуникационное оборудование и сборные деревянные строения. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию, Швецию и Египет. В Латвию больше всего увеличился экспорт электроэнергии, в Швецию и Египет – экспорт переработанного минерального топлива», ― добавила Пуура.
Реэкспорт из Эстонии увеличился на 36%, а вывоз эстонских товаров – на 29%. Доля товаров эстонского производства составила 72% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного минерального топлива, металлолома, древесины и изделий из дерева эстонского производства.
Из товаров больше всего импортировались минеральное топливо и электроэнергия, металл и изделия из металла, электрооборудование, а также механические машины. Более всего (на 128 миллионов евро) увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 91 миллион евро импорт металла и изделий из металла, а также на 52 миллиона евро импорт древесины и изделий из дерева.
Больше всего товаров импортировалось из Финляндии, Литвы и Германии. В наибольшей степени увеличился импорт из Финляндии и Литвы. Из Финляндии больше всего импортировали электроэнергию и металлолом, из Литвы – моторное топливо.
Эстонский товарообмен по месяцам, 2021–2022
Месяц
Экспорт, млн евро
Импорт, млн евро
Баланс, млн евро
2021
2022
изменение, %
2021
2022
изменение, %
2021
2022
ВСЕГО
6916
8643
25
7570
1 0061
33
-654
-1418
Январь
1190
1624
36
1306
1778
36
-116
-154
Февраль
1257
1495
19
1327
1783
34
-70
-289
Март
1465
1998
36
1653
2171
31
-188
-173
Апрель
1536
1605
5
1639
2144
31
-103
-538
Май
1469
1921
31
1646
2186
33
-177
-265
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, май 2022
Государство
импортер,
объединение государств
Экспорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года %
Государство-экспортер,
объединение государств
Импорт, млн евро
Доля,
%
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года %
ВСЕГО
1921
100
31
ВСЕГО
2186
100
33
ЕС-27
1265
66
28
ЕС-27
1690
77
42
Еврозона 19 стран
893
46
27
Еврозона 19 стран
1294
59
46
Страны, не входящие в ЕС
656
34
36
Страны, не входящие в ЕС
496
23
8
1. Финляндия
277
14
31
1. Финляндия
310
14
51
2. Латвия
226
12
75
2. Литва
258
12
72
3. Швеция
201
10
47
3. Германия
225
10
29
4. Литва
119
6
28
4. Россия
189
9
-2
5. США
103
5
-27
5. Латвия
182
8
39
6. Германия
99
5
-3
6. Швеция
153
7
29
7. Норвегия
66
3
22
7. Польша
148
7
33
8. Египет
62
3
-
8. Нидерланды
94
4
40
9. Польша
51
3
6
9. Китай
89
4
78
10. Россия
50
3
-31
10. Италия
58
3
32