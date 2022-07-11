ВЛАСТЬ ПОДЕЛЕНА ⟩ Смотрите, как распределены министерские должности в новом правительстве

Партия реформ займет в правительстве должности премьер-министра, министра сельского хозяйства, министра обороны, министра социальной защиты и министра финансов. Это означает, что все те же министры, которые уже находятся на этих должностях, смогут продолжить работать. Министр юстиции Марис Лаури, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть и министр образования и науки Лийна Керсна потеряют свои должности.

Насколько известно Postimees, Социал-демократической партии достанутся портфели министра окружающей среды, министра внутренних дел, министра культуры, министра экономики и коммуникаций и министра здравоохранения и труда.

«Отечество» принимает на себя портфели министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра предпринимательства и информационных технологий и министра государственного управления в правительстве.

По словам председателя «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, распределение портфелей в создаваемой коалиции показывает хороший баланс. «Формирующаяся коалиция поставила перед собой амбициозные цели, и распределение портфелей поможет реализовать эти цели».

Стороны также договорились о том, что должности первого заместителя председателя Рийгикогу и председателей комиссий Рийгикогу по делам Европейского союза, финансовой комиссии, комиссии по окружающей среде и комиссии по делам сельской жизни перейдут к «Отечеству».

Имена новых министров будут объявлены сегодня.