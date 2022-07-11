В новом кабинете министерские портфели будут разделены поровну, то есть Партия реформ, «Отечество» и социал-демократы получат по пять министерских постов. Распределение задач среди министров остается прежним.
ВЛАСТЬ ПОДЕЛЕНА ⟩ Смотрите, как распределены министерские должности в новом правительстве
Партия реформ займет в правительстве должности премьер-министра, министра сельского хозяйства, министра обороны, министра социальной защиты и министра финансов. Это означает, что все те же министры, которые уже находятся на этих должностях, смогут продолжить работать. Министр юстиции Марис Лаури, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть и министр образования и науки Лийна Керсна потеряют свои должности.
Насколько известно Postimees, Социал-демократической партии достанутся портфели министра окружающей среды, министра внутренних дел, министра культуры, министра экономики и коммуникаций и министра здравоохранения и труда.
«Отечество» принимает на себя портфели министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра предпринимательства и информационных технологий и министра государственного управления в правительстве.
По словам председателя «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, распределение портфелей в создаваемой коалиции показывает хороший баланс. «Формирующаяся коалиция поставила перед собой амбициозные цели, и распределение портфелей поможет реализовать эти цели».
Стороны также договорились о том, что должности первого заместителя председателя Рийгикогу и председателей комиссий Рийгикогу по делам Европейского союза, финансовой комиссии, комиссии по окружающей среде и комиссии по делам сельской жизни перейдут к «Отечеству».
Имена новых министров будут объявлены сегодня.
Партия реформ, «Отечество» и социал-демократы договорились, что новое правительство проведет реформу рынка электроэнергии, примет поправки к Закону о семейных пособиях, начнет переход к обучению на эстонском языке и примет меры для укрепления безопасности Эстонии.