Опрос недели ⟩ Военная угроза: чувствуют ли жители Эстонии себя в безопасности и ждут ли поддержки НАТО?

Осталось сухарей насушить

Никому доверять нельзя. Мы были свидетелями того, сколько раз нашу страну предавал и Запад, и Советы, да и сегодня нет гарантий, что мы в очередной раз не станем разменной монетой в политике между большими игроками. Надо стараться рассчитывать только на себя. Нет, НАТО, союзники, базы США, – все берем, но еще и сами готовимся. И не только государство. Надо, знаете, как в анекдоте, где говорится, что осталось сухарей насушить, а патроны и винтовка уже спрятаны. Я не призываю к эскалации агрессии в обществе, просто тот, кто готовится к войне, обычно живет спокойно, а тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Хотя надо отдать должное, мы в армию вкладываем много, и в НАТО наши два процента всегда вовремя приходят, не то, что со стороны Греции или там Болгарии. Мне кажется, лучший способ подготовиться к событиям, которые происходят сейчас в Украине, – это не паника и не спокойствие, а что-то среднее. То, что каждый может контролировать сам, не рассчитывая целиком на государство. Возможно, это какие-то горизонтальные связи по увлечениям, по знакомым. Вот такая подготовка к беде – это действительно будет работать, толк будет. У кого-то подвал, кто-то врач, кто-то полицейский, у кого подсобное хозяйство, а у кого и пистолет, чего уж. Вот тогда нас не завоевать, тогда и спать спокойно можно.