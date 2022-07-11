Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Центр крови Северо-эстонской региональной больницы сообщил о критически низких запасах крови

BNS
Центр крови Северо-эстонской региональной больницы сообщил о критически низких запасах крови
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
День донора центра крови Северо-Эстонской региональной больницы.
День донора центра крови Северо-Эстонской региональной больницы. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В центре крови Северо-Эстонской региональной больницы запасы крови всех групп снизились до критической отметки. Центр просит о помощи и ждет добровольцев на сдачу крови.

«Из-за многочисленных травм заметно выросли заказы на препараты крови, в связи с чем любой вклад здорового донора сейчас крайне важен. Помимо пациентов с травмами, в больнице много онкобольных и рожениц, которым также необходимо спасительное переливание крови», — сообщила заведующая региональной больницы Аве Леллеп. 

Всем здоровым донорам предлагается как можно скорее сдать кровь в ближайшем центре доноров. «Приходи сам и приводи друзей! Советуем предвратительно забронировать время для сдачи крови на сайте центра крови: www.verekeskus.ee», — призывают работники больницы.

Кровь можно сдать в центре крови по адресу булвар Эстония, 1 в понедельник и пятницу с 8 до 16, а также со вторника по четверг с 11 до 19. Центр доноров Ülemiste ждет добровольцев по адресу Валукоя, 7 по понедельникам, со среды по пятницу с 9 до 17, а также по вторникам с 9 до 18.

Ключевые слова
Наверх