Центр крови Северо-эстонской региональной больницы сообщил о критически низких запасах крови

«Из-за многочисленных травм заметно выросли заказы на препараты крови, в связи с чем любой вклад здорового донора сейчас крайне важен. Помимо пациентов с травмами, в больнице много онкобольных и рожениц, которым также необходимо спасительное переливание крови», — сообщила заведующая региональной больницы Аве Леллеп.

Всем здоровым донорам предлагается как можно скорее сдать кровь в ближайшем центре доноров. «Приходи сам и приводи друзей! Советуем предвратительно забронировать время для сдачи крови на сайте центра крови: www.verekeskus.ee », — призывают работники больницы.

Кровь можно сдать в центре крови по адресу булвар Эстония, 1 в понедельник и пятницу с 8 до 16, а также со вторника по четверг с 11 до 19. Центр доноров Ülemiste ждет добровольцев по адресу Валукоя, 7 по понедельникам, со среды по пятницу с 9 до 17, а также по вторникам с 9 до 18.