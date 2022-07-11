От редакции ⟩ Компенсировать цены надо умело

Судя по опросам политиков, у партий сегодня разное понимание оптимальных мер для снижения ценовой нагрузки на потребителей. Ориентируясь на естественное желание людей платить меньше, звучат предложения выйти с биржи и перейти на собственную электроэнергию по регулируемым ценам. Звучит заманчиво, но что это значит на практике?

Государственный производитель продаст домохозяйству произведенную им электроэнергию по той цене, какую разрешит государство, но реальная себестоимость производства для производителя не снизится. Коммерческое предприятие не будет работать себе в убыток, а значит, кто-то должен компенсировать разницу между реальной стоимостью мегаватт-часа и ценой, по которой продукт продается потребителям. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, откуда планируют покрывать разницу – из госбюджета.

Допускает ли подобную схему законодательство ЕС – это вопрос к юристам. Но стоит помнить, что собственной электроэнергии из возобновляемых источников у нас мало, а основной источник энергии – сланец. Сжигание сланца – процесс грязный, следовательно, и квот на выбросы СО2 отечественному производителю придется покупать много. Если стоимость квот будет расти, то увеличатся и размеры компенсаций затрат производителю.