Почти год мы живем в условиях, когда электроэнергия и отопление из текущих расходов перекочевали в категорию крупных, и многим семьям приходится на них заранее откладывать.
От редакции ⟩ Компенсировать цены надо умело
Судя по опросам политиков, у партий сегодня разное понимание оптимальных мер для снижения ценовой нагрузки на потребителей. Ориентируясь на естественное желание людей платить меньше, звучат предложения выйти с биржи и перейти на собственную электроэнергию по регулируемым ценам. Звучит заманчиво, но что это значит на практике?
Государственный производитель продаст домохозяйству произведенную им электроэнергию по той цене, какую разрешит государство, но реальная себестоимость производства для производителя не снизится. Коммерческое предприятие не будет работать себе в убыток, а значит, кто-то должен компенсировать разницу между реальной стоимостью мегаватт-часа и ценой, по которой продукт продается потребителям. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, откуда планируют покрывать разницу – из госбюджета.
Допускает ли подобную схему законодательство ЕС – это вопрос к юристам. Но стоит помнить, что собственной электроэнергии из возобновляемых источников у нас мало, а основной источник энергии – сланец. Сжигание сланца – процесс грязный, следовательно, и квот на выбросы СО2 отечественному производителю придется покупать много. Если стоимость квот будет расти, то увеличатся и размеры компенсаций затрат производителю.
А вот на бирже цена электроэнергии будет, скорее всего, ниже нашей, потому что на рынок сначала допускают энергию, произведенную из возобновляемых источников, потом – с атомных станций, а уж если спрос не покрыт, приходит очередь самой дорогой энергии, полученной от сжигания угля, газа и сланца. Да, на бирже сегодня недешево, но, вероятно, у нас будет еще дороже и придется раскошелиться на компенсации по максимуму.
И тут стоит вспомнить, что дающая государственная рука – это рука политика, который вытащил деньги из одного кармана налогоплательщика и перекладывает их в другой. Бюджет – это наши с вами деньги, так что если введут «твердые цены», то не повысят зарплаты учителям. И причиной тому будет, в том числе, производство слишком дорогой электроэнергии.
По нашему мнению, хорошим выходом могла бы стать компенсация расходов потребителям: установить предельную стоимость мегаватт-часа и возвращать людям сумму, уплаченную свыше этого «потолка». При такой схеме и домохозяйствам было бы легче справляться, и работающий открытый рынок сохранился бы. Рынок – это не только гарантия от монополизации, которая никогда до добра не доводит, но и возможность снижать стоимость электроэнергии за счет более дешевых производств вроде гидро- или атомных станций. Которых у нас нет.