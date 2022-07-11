Таллинн выделит деньги столичным музыкальным клубам

Курирующий сферу культуры вице-мэр Таллинна Каарел Оя отметил, что данная мера поддержки предусмотрена для тех постоянных концертных площадок, организаторы работы которых также самостоятельно организуют концертную программу. «Клубы, в которых исполняется живая музыка, имеют очень важное значение в музыкальной жизни, именно их последовательная деятельность помогает поддерживать развитие и многообразие музыкального ландшафта. Осенне-зимней программой поддержки мы хотим сформировать чувство уверенности, чтобы организаторы могли создать еще более смелую и продуманную программу, - пояснил Оя. – Помимо единичных мероприятий важно также оказывать широкую поддержку постоянной деятельности в музыкальной сфере, один шаг в этом направлении – запуск такой меры поддержки».

Для подачи ходатайства лицо, управляющее концертной площадкой, представляет планируемую программу на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Субсидия выплачивается на сумму до 25% от расходов на программу, в общем объеме до 15 000 евро на одного заявителя. В расчет принимаются расходы на рабочую силу, связанные с составлением программы мероприятий и ее реализацией (например, оплата труда руководителя программы), гонорары музыкантов, их транспортные расходы и расходы на проживание, на аренду сценической, звуковой, световой и видеоаппаратуры, а также расходы на установку, маркетинг и деятельность в сфере коммуникаций.