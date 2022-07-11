Таллинн в осенне-весенний сезон 2022 года создаст программу субсидий для столичных клубов малого и среднего размера с живой музыкой. Ходатайствовать о получении субсидии могут все концертные площадки, расположенные в помещениях, которые на регулярной основе организуют концертную деятельность и вмещают до 1000 человек.
Таллинн выделит деньги столичным музыкальным клубам
Курирующий сферу культуры вице-мэр Таллинна Каарел Оя отметил, что данная мера поддержки предусмотрена для тех постоянных концертных площадок, организаторы работы которых также самостоятельно организуют концертную программу. «Клубы, в которых исполняется живая музыка, имеют очень важное значение в музыкальной жизни, именно их последовательная деятельность помогает поддерживать развитие и многообразие музыкального ландшафта. Осенне-зимней программой поддержки мы хотим сформировать чувство уверенности, чтобы организаторы могли создать еще более смелую и продуманную программу, - пояснил Оя. – Помимо единичных мероприятий важно также оказывать широкую поддержку постоянной деятельности в музыкальной сфере, один шаг в этом направлении – запуск такой меры поддержки».
Для подачи ходатайства лицо, управляющее концертной площадкой, представляет планируемую программу на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года. Субсидия выплачивается на сумму до 25% от расходов на программу, в общем объеме до 15 000 евро на одного заявителя. В расчет принимаются расходы на рабочую силу, связанные с составлением программы мероприятий и ее реализацией (например, оплата труда руководителя программы), гонорары музыкантов, их транспортные расходы и расходы на проживание, на аренду сценической, звуковой, световой и видеоаппаратуры, а также расходы на установку, маркетинг и деятельность в сфере коммуникаций.
По словам вице-мэра, мера продиктована также тем, что Таллинн стал обладателем титула города музыки ЮНЕСКО, а значит стремится стать лучшим городом для создания музыки и приобщения к ней. «Поддержка публичным сектором музыкальных клубов – обычная практика в Европе, но в Эстонии до сих пор такая мера не нашла систематического применения», - сказал Оя.
«Многообразие клубов, в которых исполняется живая музыка, а также их успешность и профессиональное качество создают необходимые предпосылки для более широкого развития музыкального сектора, а также помогают поддерживать развитие и разнообразие музыкальной жизни Таллинна, - продолжил Оя. – Субсидия даст концертным площадкам возможность составить разнообразную программу мероприятий, в которой свое место найдут и начинающие коллективы, у которых пока не сложилось постоянной публики, для которых организация концерта – большой экономический риск».
«В длительной перспективе, если мера себя оправдает и будет действовать и в будущем, она, надеемся, поспособствует возникновению новых концертных площадок, которые обогатят наш музыкальный ландшафт и таким образом предложат еще более богатую культурную афишу. Немаловажен также аспект благоустройства: если расходы на программу будут частично покрыты, это позволит более успешным площадкам заниматься инвестициями – от улучшения звукоизоляции до повышения безопасности», - добавил вице-мэр.
Условием получения субсидии является сотрудничество в области обеспечения порядка между человеком, который содержит концертную площадку, и Департаментом муниципальной полиции, соответствующей районной управой и Департаментом полиции и погранохраны. Также условием является, что ответственный за работу концертной площадки следует рекомендациям и предписаниям, направленным на обеспечение общественного порядка, при оповещении о своей деятельности, во избежание проблем, связанных с шумом, для обеспечения безопасности и т.п.
Объем бюджета на выделение субсидии в 2022 году составляет 100 000 евро. Тур подачи заявок для клубов, в которых звучит живая музыка, открывается 11 июля и завершается 8 августа. Комиссия будет принимать решения о выделении субсидии в течение августа.