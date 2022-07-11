Без посторонней помощи он может попасть в беду: полиция просит помощи в поисках 84-летнего мужчины

Сегодня утром близкие мужчины обнаружили, что ночью пожилой мужчина, имеющий проблемы с памятью, ушел из дома. Без посторонней помощи он может попасть в беду.

Рост Ааре около 170 см, худощавого телосложения, с залысиной. Точно неизвестно, во что он мог быть одет, но, вероятно, на нем были спортивные штаны и кофта.

Сейчас известно, что последний раз мужчину видели рядом с домом около полуночи. Патрули и родственники искали мужчину в округе дома, а также проверили места, куда мужчина мог уйти, но Ааре до сих пор не нашли.