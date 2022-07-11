Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 84-летнего Ааре, который этой ночью покинул свой дом в Йыгева и не вернулся.
Без посторонней помощи он может попасть в беду: полиция просит помощи в поисках 84-летнего мужчины
Без посторонней помощи он может попасть в беду: полиция просит помощи в поисках 84-летнего мужчины
Сегодня утром близкие мужчины обнаружили, что ночью пожилой мужчина, имеющий проблемы с памятью, ушел из дома. Без посторонней помощи он может попасть в беду.
Рост Ааре около 170 см, худощавого телосложения, с залысиной. Точно неизвестно, во что он мог быть одет, но, вероятно, на нем были спортивные штаны и кофта.
Сейчас известно, что последний раз мужчину видели рядом с домом около полуночи. Патрули и родственники искали мужчину в округе дома, а также проверили места, куда мужчина мог уйти, но Ааре до сих пор не нашли.
Если вы располагаете информацией о местонахождении мужчины, звоните по номеру 112.