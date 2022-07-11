ФОТО ⟩ Начавшийся с сарая пожар уничтожил почти весь участок

10 июля в 4:47 поступило сообщение о том, что в деревне Леэди в волости Йыгева горит открытым огнем сарай-пристройка. На момент прибытия спасателей также загорелись крыша бани и подвал, расположенные поблизости от сарая (8х20 метров).