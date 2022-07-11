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ФОТО ⟩ Начавшийся с сарая пожар уничтожил почти весь участок

Йенс Раавик
, журналист
Начавшийся с сарая пожар уничтожил почти весь участок
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На момент прибытия спасателей также загорелись крыша бани и подвал, расположенные поблизости от сарая.
На момент прибытия спасателей также загорелись крыша бани и подвал, расположенные поблизости от сарая. Фото: Lõuna päästekeskus

Рано утром в воскресенье в Йыгевамаа загорелся сарай, в результате чего пламя перекинулось на баню и подвал. К счастью, спасателям удалось спасти от огня жилой дом.

10 июля в 4:47 поступило сообщение о том, что в деревне Леэди в волости Йыгева горит открытым огнем сарай-пристройка. На момент прибытия спасателей также загорелись крыша бани и подвал, расположенные поблизости от сарая (8х20 метров).

В результате пожара также пострадали теплицы и бочка с водой.
В результате пожара также пострадали теплицы и бочка с водой. Фото: Lõuna päästekeskus

Спасатели уберегли жилой дом от огня и окончательно потушили пожар в 10:48 утра. Дровяной сарай полностью уничтожен огнем. Близлежащие теплицы и бочка с водой также пострадали от высокой температуры.

Дровяной сарай полностью уничтожен огнем.
Дровяной сарай полностью уничтожен огнем. Фото: Lõuna päästekeskus
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