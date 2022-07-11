С этой недели заказать такси Forus в Тарту можно будет по номеру телефона 1220 или через приложение Forus Taxi.
В Тарту начинает работу Forus Takso
В Тарту начинает работу Forus Takso
Тартуский таксопарк теперь будет называться Forus Takso, cорок автомобилей компании Forus уже готовы предлагать услуги такси жителям Тарту.
«Цель платформы — предоставить всем желающим возможность совершать свои ежедневные поездки быстро и выгодно. При этом мы продолжаем работать над расширением сервиса, чтобы предложить работу большему количеству водителей и дать возможность иметь дополнительную работу помимо основной», - сказал руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский.
Платформа Forus Taxi, начавшая работу три месяца назад, предлагает услуги в Таллинне, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди и Ида-Вирумаа. Такси можно заказать с помощью приложения Forus Taxi, которое доступно как в App Store, так и в магазине Google Play.
Ключевые слова