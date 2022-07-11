В Тарту начинает работу Forus Takso

Тартуский таксопарк теперь будет называться Forus Takso, cорок автомобилей компании Forus уже готовы предлагать услуги такси жителям Тарту.

«Цель платформы — предоставить всем желающим возможность совершать свои ежедневные поездки быстро и выгодно. При этом мы продолжаем работать над расширением сервиса, чтобы предложить работу большему количеству водителей и дать возможность иметь дополнительную работу помимо основной», - сказал руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский.