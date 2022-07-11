Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Тарту начинает работу Forus Takso

rus.postimees.ee
В Тарту начинает работу Forus Takso
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Такси Forus в Тарту.
Такси Forus в Тарту. Фото: Forus Takso

С этой недели заказать такси Forus в Тарту можно будет по номеру телефона 1220 или через приложение Forus Taxi.

Тартуский таксопарк теперь будет называться Forus Takso, cорок автомобилей компании Forus уже готовы предлагать услуги такси жителям Тарту.

«Цель платформы — предоставить всем желающим возможность совершать свои ежедневные поездки быстро и выгодно. При этом мы продолжаем работать над расширением сервиса, чтобы предложить работу большему количеству водителей и дать возможность иметь дополнительную работу помимо основной», - сказал руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский.

Платформа Forus Taxi, начавшая работу три месяца назад, предлагает услуги в Таллинне, Пярну, Хаапсалу, Раквере, Вильянди и Ида-Вирумаа. Такси можно заказать с помощью приложения Forus Taxi, которое доступно как в App Store, так и в магазине Google Play.

Ключевые слова
Наверх