Новая коалиция будет выплачивать компенсацию потребителям энергии

Сеэдер отметил, что согласно коалиционному соглашению отечественные потребители электроэнергии получат компенсацию в размере 50 евро за мегаватт-час в период с 1 октября по 1 апреля.

В тот же период правительство возмещает потребителям централизованного теплоснабжения часть цены, превышающую 80 евро за мегаватт-час. Компенсируется 80 процентов части, превышающей предельную цену. Например, если цена централизованного теплоснабжения составляет 100 евро за мегаватт-час, то будет возмещено 20 евро минус 20 процентов. Другими словами, человек должен платить 84 евро за мегаватт-час. К этому добавляется НДС.

Тот же предел цен применяется для бытовых потребителей, использующих природный газ. Для потребителей природного газа будет введено ограничение по объему. Потребители электроэнергии и централизованного теплоснабжения не имеют ограничений по объему.

Правительство не планирует компенсировать рост цен на дрова.