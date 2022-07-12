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Игорь Калакаускас ⟩ План быстрого закрытия русских школ настраивает многих против Эстонии, нужен компромисс

Игорь Калакаускас
, педагог, публицист
План быстрого закрытия русских школ настраивает многих против Эстонии, нужен компромисс
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Митинг в поддержку русских школ.
Митинг в поддержку русских школ. Фото: STANISLAV MOSHKOV/DENJ ZA DNJOM
  • Еще не созданной коалиции уже уготована судьба временного правительства
  • Существование школ с иным языком обучения допускается Законом о школе
  • Тема языка на фоне российской агрессии в Украине создает ненужную общественную напряженность

В Таллинне в муках рождается коалиционный договор. Лидеры партий торопятся протолкнуть в этот договор свои предвыборные и программные обещания. Ссорятся, мирятся, пытаются найти компромисс. Почему вдруг сейчас, когда правительству, если оно будет создано, продержаться нужно лишь до марта 2023 года, захотели в очередной раз одним махом заодно решить и проблему русскоязычного школьного образования, мне до конца не понятно. Такого рода вопросы не решаются впопыхах, когда кризис охватил все сферы нашей жизни, в ситуации, когда нужно оказать максимальную поддержку населению, оказавшемуся под инфляционным прессом.

Сказать, что я с нетерпением и волнением жду итогов коалиционных переговоров, было бы сильным преувеличением. Я не связываю с новым правительством никаких надежд в силу нескольких причин.

Первая заключается в том, что крушение прежней реформистско-центристской коалиции произошло при странных обстоятельствах. Отставка министров-центристов со стороны выглядит как межпартийная ссора. Реформисты всегда были склонны спекулировать своей электоральной поддержкой и пренебрегать интересами партнеров по коалиции. Я не оправдываю центристов, но внутрикоалиционный конфликт мне не кажется непреодолимым.

Вторая причина – это грядущие парламентские выборы, которые состоятся меньше, чем через год. То есть еще не созданной коалиции уже уготована судьба временного правительства. Если какие-то кардинальные решения и будут приняты, реализовать их на практике в полном объеме, скорее всего, не удастся.

Третья причина – внешнеполитическая. Несмотря на то, что все уже принимают российско-украинскую войну как данность, большинство пока не осознает, что в силу непредсказуемости кремлевского вождя и его послушной челяди конфликт может в любую минуту перейти в новую фазу, когда все наши замечательные планы если и не превратятся в прах, то уж точно потеряют смысл. Насколько высоко Путин будет поднимать ставки, никто не может предугадать, но совершенно очевидно, что российскому президенту очень нравится играть на нервах европейцев. Ему, в отличие от его коллег в ЕС и США, нет нужды переживать о народной поддержке – силовики и подконтрольные СМИ обеспечат ему внутриполитическую победу при любом раскладе. Российский режим пошел в отрыв, и его уже ничто не остановит.

Российский народ, как мне кажется, совершенно потерял надежду на возвращение свободы и приучает себя к мысли, что свобода – это хаос. Да и перспектива штрафа, потери работы и тюремного срока никому не улыбается. Поэтому легче расслабиться и попытаться получить удовольствие даже внутри этого кошмара.

Системообразующей социальной прослойкой стали обычные гопники и люди, отключившие в себе критическое мышление. Поэтому Путин, некоторое время назад сорвавший с себя оставшиеся маски, абсолютно свободен в своих действиях и заявлениях.

С той лишь поправкой, что Эстонии может «прилететь» из Москвы в любой момент, и никто не рискнет сейчас предугадать, чего нам ждать с востока.

Однако переговорщики – реформисты, отечественники и соцдемы – предпочитают почти не замечать нависших над нами реальных угроз. Из пыльного комода вновь достали тему школьного образования на русском языке. Напомню, что существование школ с иным языком обучения действующим Законом о школе допускается. Мало того, в этих школах все еще обучается несколько тысяч учеников, и никто из них или их родителей не обращался в правительство с требованием прекратить этот беспредел.

Да, немалое количество русских родителей предпочли выбрать для своего ребенка школу с эстонским языком обучения или класс с языковым погружением. Это их решение, и они несут за него ответственность. Насколько успешно усвоили школьную программу русские ученики, обучаясь на эстонском языке, никто определенно сказать не может. Но предполагаю, что эстонский язык они усвоили на хорошем уровне. Если только в этом и была цель, то могу искренне порадоваться за них.

Пробуксовывающее обучение иноязычной молодежи государственному языку волновало наших политиков и раньше. Но на поверку это волнение было насквозь лицемерным, поскольку на сегодняшний момент мы имеем требование к выпускнику основной школы знать эстонский на уровне В1, а к выпускнику гимназии – В2. То есть государство, по сути, намеренно понизило разумную планку. Как можно полноценно учиться на эстонском языке, если твое знание этого языка соответствуют возможности изъясниться с продавцом в магазине, но не более?

За тридцать лет независимости мы не смогли насытить рынок труда достаточным количеством специалистов по преподаванию эстонского языка и преподаванию иноязычным школьникам на эстонском языке. Я не знаю, почему сложно найти в республике толкового преподавателя эстонского языка как иностранного. Но знаю точно, что ответа на этот вопрос искать некому: политики ищут возможность как можно скорее закрыть русские школы, чиновники сочиняют распоряжения и отчеты, репетиторы эстонского языка всегда имеют клиентуру.

Кристина Каллас, к примеру, предлагает устроить проверки по школам. Сам я, будучи погруженным в школьный образовательный процесс, никогда не понимал уверенности отдельных политиков и общественных деятелей в том, что все станет хорошо, как только русские ученики начнут учиться на эстонском. По всей видимости, погружение в таком объеме в эстонский язык уже само по себе приведет к тому, что русская молодежь усвоит этот язык как второй родной. Благодаря неуемному желанию отдельных политиков осуществить, наконец, полную эстонизацию русских школ, у нас в ближайшее время может появиться возможность убедиться, сработает ли такой подход к проблеме.

У меня нет сомнений, что какой-то процент русских школьников, благодаря ликвидации русскоязычного школьного образования, успешно перейдет на эстонский и даже сможет усвоить школьную программу на достойном уровне. Но кто и когда просчитает риски, если кто-то с этой благородной задачей не справится? Похоже, для некоторых эстонских политиков важнее сломить сопротивление тех, кто не уверен в правильности намеченного курса. Это очень наглядно продемонстрировал экс-министр образования (ныне – Председатель Тартуского городского собрания) Тынис Лукас, который изящно заткнул рот попечительскому совету тартуской Школы имени Александра Пушкина, обеспокоенному недостаточностью ресурсов для полного перехода на эстонский язык обучения.

Именно в отказе эстонских чиновников и политиков обсуждать тему русской школы с теми, о чьем будущем они так на словах пекутся и коренится, по моему мнению, главная проблема.

И обсуждать ее надо не с позиции «мы знаем, как надо», а в режиме диалога и поиска разумных компромиссов. Форсировать эту тему на фоне российской агрессии в Украине – значит настраивать многих жителей против эстонского государства, создавать ненужную общественную напряженность.

Я уже отметил выше, что экономическая ситуация у всех нормальных людей вызывает тревогу и неуверенность. Градус противостояния с российским режимом постоянно повышается. Нам, жителям Эстонии, как никогда требуется ощущение единства, которого так не доставало все эти годы. Не случится трагедии, если политики честно признаются в своих ошибках и просчетах. И уж точно никто не пострадает, если государство расставит приоритеты так, чтобы минимизировать последствия еще не завершившегося кризиса.

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