Игорь Калакаускас ⟩ План быстрого закрытия русских школ настраивает многих против Эстонии, нужен компромисс

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В Таллинне в муках рождается коалиционный договор. Лидеры партий торопятся протолкнуть в этот договор свои предвыборные и программные обещания. Ссорятся, мирятся, пытаются найти компромисс. Почему вдруг сейчас, когда правительству, если оно будет создано, продержаться нужно лишь до марта 2023 года, захотели в очередной раз одним махом заодно решить и проблему русскоязычного школьного образования, мне до конца не понятно. Такого рода вопросы не решаются впопыхах, когда кризис охватил все сферы нашей жизни, в ситуации, когда нужно оказать максимальную поддержку населению, оказавшемуся под инфляционным прессом.