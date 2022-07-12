Игорь Калакаускас ⟩ План быстрого закрытия русских школ настраивает многих против Эстонии, нужен компромисс

Сказать, что я с нетерпением и волнением жду итогов коалиционных переговоров, было бы сильным преувеличением. Я не связываю с новым правительством никаких надежд в силу нескольких причин.

Первая заключается в том, что крушение прежней реформистско-центристской коалиции произошло при странных обстоятельствах. Отставка министров-центристов со стороны выглядит как межпартийная ссора. Реформисты всегда были склонны спекулировать своей электоральной поддержкой и пренебрегать интересами партнеров по коалиции. Я не оправдываю центристов, но внутрикоалиционный конфликт мне не кажется непреодолимым.

Вторая причина – это грядущие парламентские выборы, которые состоятся меньше, чем через год. То есть еще не созданной коалиции уже уготована судьба временного правительства. Если какие-то кардинальные решения и будут приняты, реализовать их на практике в полном объеме, скорее всего, не удастся.