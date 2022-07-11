За прошлую неделю - с 4 по 10 июля - в Эстонию прибыли 1870 военных беженцев из Украины, пишет Rus.err.ee.
С начала войны в Эстонию прибыло 45 800 украинских военных беженцев
С начала войны в Эстонию прибыло 45 800 украинских военных беженцев
Среди них было 328 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и погранохраны.
935 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Общее количество зарегистрированных украинских беженцев составляет 45 807 человек.
Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 беженцев.
Ключевые слова