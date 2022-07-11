Пн, 11.07.2022
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С начала войны в Эстонию прибыло 45 800 украинских военных беженцев

rus.postimees.ee
С начала войны в Эстонию прибыло 45 800 украинских военных беженцев
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Украинские военные беженцы. Иллюстративное фото.
Украинские военные беженцы. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

За прошлую неделю - с 4 по 10 июля - в Эстонию прибыли 1870 военных беженцев из Украины, пишет Rus.err.ee.

Среди них было 328 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и погранохраны.

935 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.

Общее количество зарегистрированных украинских беженцев составляет 45 807 человек.

Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 беженцев.

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