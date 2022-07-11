В Украину прибыл подаренный боевой беспилотник Bayraktar, сообщил в пятницу министр обороны Литвы.
Подаренный Литвой беспилотник Bayraktar доставлен в Украину
«Украинцы уже заявили, что у них есть Bayraktar «Ванагас» (лит. - ястреб), доставленный нами!» — написал министр Арвидас Анушаускас на своей странице в Facebook.
В четверг Кабинет министров Литвы подтвердил, что украинской армии будут переданы Bayraktar и 25 ракет класса «воздух-земля»: пять из них будут доставлены вместе с самим самолетом, еще 20 ракет стоимостью 1,5 млн. евро, будут переданы дополнительно, они были приобретены на средства, пожертвованные жителями по инициативе телеканала Laisves TV.
Сам дрон оценивается в 4,4 млн. евро, а все подаренное оружие — почти 6,3 млн. евро.
Договор с украинской армией о передаче имущества будет заключать Министерство обороны Литвы.
Турецкая компания по производству беспилотников Bayraktar решила подарить самолет Литве после того, как жители страны собрали 5,9 млн tвро на покупку этого беспилотника и передачу его Украине, которая ведет борьбу с российским вторжением.
Когда появилась возможность использовать собранные средства иначе, на вооружение дрона было выделено 1,5 млн. евро, а остальная часть пожертвованной суммы по решению Laisvės TV направлена на другие меры поддержки Украины.
Беспилотнику дали имя «Ванагас», в понедельник его перевезли от производителей в Турции в Литву, а в среду представили общественности на авиационной базе в литовском Шяуляй.