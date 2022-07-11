Российский теннисист подозревается в участии в договорных матчах в турнирах ATP. Он все отрицает

Карацев подозревается в причастности к пяти договорным матчам на основании слишком большого объема ставок на эти игры. Одним из подозрительных является матч первого круга парного турнира в Штутгарте с участием Карацева.

У Карацева и Басилашвили был общий белорусский тренер Егор Яцык, который мог быть организатором договорных матчей, по сообщению ресурса ZDF. Французская полиция уже проводила допрос Яцыка в 2020 году по поводу договорных матчей

Карацев заявил, что ничего не слышал о расследовании немецких журналистов.

«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чём вы говорите», – цитирует Карацева Metaratings.