Пн, 11.07.2022
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Спасатели помогли прекратить утечку хлора в лаботатории

BNS
Спасатели помогли прекратить утечку хлора в лаботатории
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev

Спасатели в минувшую пятницу помогли прекратить утечку хлора в лаборатории учебного здания в Тарту, никто не пострадал.

Сообщение об утечке хлора в лаборатории расположенного на улице Равила учебного корпуса Тартуского университета поступило в Центр тревоги 8 июля в 13:43, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Спасатели в специальной защитной экипировке нашли баллон, керамическая деталь крана которого допустила протечку хлора. Кран закрутили, и протечка прекратилась. Помещения проветрили. Протечка, очевидно, возникла из-за халатности при замене баллона.

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