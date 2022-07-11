Парковка возле ресторана Hollyfood, расположенного в Лаэева недалеко от так называемого «Голливудского холма», обрела в начале лета новый облик, а теперь настала очередь и самого холма, прославившего эту местность. На краудфандинговой платформе Hooandja можно внести свою лепту в намеченную реконструкцию Голливудского холма.
Эстонский ответ Голливуду засияет благодаря краудфандингу
О достойном внешнем виде места, которое видно с шоссе Тарту-Таллинн, заботится некоммерческое объединение Hollywoodi Mägi. По словам его руководителя Вероники Тяпси, большие буквы, обозначающие гору, и само место настолько полюбились местным жителям, что они взяли на себя задачу по приведению их в порядок. К идее Тяпси присоединились многие местные жители и компании.
В сердцах эстоноземельцев
Первый шаг к этому был сделан прошлой весной, когда были проведены работы по обновлению внешнего вида горы. Работники были одеты как кинозвезды, как и положено настоящему Голливуду. Позже Тяпси и ее коллеги стали думать, как сделать это место еще лучше.
По словам Тяпси, «Голливудский холм» важен для местных жителей, но это место с теплотой вспоминают и многие другие эстонцы. Поэтому было принято решение пойти по пути краудфандинга, чтобы все желающие могли оказать финансовую поддержку. «Идея состоит в том, что мы все можем внести свой вклад, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, магия кроется в совместной работе», — сказала Тяпси.
Также рассматривалась возможность внесения идеи в инклюзивный бюджет Тартуского самоуправления, но она не прошла, потому что «Голливудский холм» принадлежит предприятию Valio, а финансирование из инклюзивного бюджета предназначено только для объектов и земельных участков, находящихся в ведении самоуправления. По словам Тяпси, помимо краудфандинга планируется писать проекты, сотрудничать с компаниями и органами местного самоуправления.
Сбор денег
По словам волостного старейшины Тарту Ярно Лаури, тот факт, что есть горожане, которые хотят развивать и улучшать самоуправление, заслуживает признательности. «Если вокруг какой-то инициативы за короткое время собирается много активных людей, значит она имеет важное значение», - сказал он.
По словам Лаури, в отношении холма имеются большие планы, и новые буквы и смотровая площадка — это только начало. Планируется создать парк скульптур и построить сцену для выступлений на открытом воздухе.
Проект Hooandja разработан таким образом, что собранные деньги делятся на три этапа. Первый этап — 8350 евро, на которые хотят доделать смотровую площадку. Второй этап – 9 740 евро для финансирования строительства лестницы. На третьем этапе цель состоит в том, чтобы собрать 4300 евро, которые покроют стоимость новых букв.
«Мы пообщались с Hooandja, и они сами предложили, что это можно сделать поэтапно», — сказала Тяпси.
Причина проста: у Hooandja есть правило, что если проект не соберет требуемую сумму, деньги возвращаются всем. Однако, если на проект поступает больше, чем планировалось, все это также идет в проект.
Буквы заказаны
Волостной старейшина сказал, что если проект уже находится на продвинутой стадии и не хватает денег, муниципалитет готов протянуть руку помощи. «Если мы достигнем определенных объемов строительства или монтажа и возникнет потребность в дополнительном финансировании, я верю, что волость готова к этому», — сказал Лаур.
Новые буквы ообозначены как завершающая стадия проекта. Они будут установлены вне зависимости от того, будут ли собраны необходимые деньги, или нет. «Если мы не получим эти деньги через Hooandja, на буквы просто пойдут наши собственные ресурсы», — сказала Тяпси.
Буквы уже заказаны, и их производит предприятие, расположенное в Харьюмаа. Что станет со старыми буквами, пока не определено, но не исключено, что они в той или иной форме найдут новое применение.