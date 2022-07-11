Эстонский ответ Голливуду засияет благодаря краудфандингу

Сбор денег

По словам волостного старейшины Тарту Ярно Лаури, тот факт, что есть горожане, которые хотят развивать и улучшать самоуправление, заслуживает признательности. «Если вокруг какой-то инициативы за короткое время собирается много активных людей, значит она имеет важное значение», - сказал он.

По словам Лаури, в отношении холма имеются большие планы, и новые буквы и смотровая площадка — это только начало. Планируется создать парк скульптур и построить сцену для выступлений на открытом воздухе.

Проект Hooandja разработан таким образом, что собранные деньги делятся на три этапа. Первый этап — 8350 евро, на которые хотят доделать смотровую площадку. Второй этап – 9 740 евро для финансирования строительства лестницы. На третьем этапе цель состоит в том, чтобы собрать 4300 евро, которые покроют стоимость новых букв.

«Мы пообщались с Hooandja, и они сами предложили, что это можно сделать поэтапно», — сказала Тяпси.

Причина проста: у Hooandja есть правило, что если проект не соберет требуемую сумму, деньги возвращаются всем. Однако, если на проект поступает больше, чем планировалось, все это также идет в проект.

Буквы заказаны

Волостной старейшина сказал, что если проект уже находится на продвинутой стадии и не хватает денег, муниципалитет готов протянуть руку помощи. «Если мы достигнем определенных объемов строительства или монтажа и возникнет потребность в дополнительном финансировании, я верю, что волость готова к этому», — сказал Лаур.

Новые буквы ообозначены как завершающая стадия проекта. Они будут установлены вне зависимости от того, будут ли собраны необходимые деньги, или нет. «Если мы не получим эти деньги через Hooandja, на буквы просто пойдут наши собственные ресурсы», — сказала Тяпси.