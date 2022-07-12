Российская армия ведет в лагерях набор заключенных для отправки их на войну в Украину, нарушая тем самым права залюченных, и порождая дополнительную угрозу мирному населению в зоне боевых действий – изнасилований, убийств и грабежа будет все большое, пишет профессор права и публицист Евген Цыбуленко.
Евген Цыбуленко ⟩ В российскую армию набирают заключенных, мирное население Украины в страшной опасности
Провал российского блицкрига в Украине и уничтожение украинской армией наиболее подготоленных и боеспособных частей и подразделений армии РФ поставил перед военно-политическим руководством России вопрос ребром – где брать новое пушечное мясо для ведения затяжной войны, полномасштабная фаза которой идет уже пятый месяц. Открытую мобилизацию власти РФ объявлять боятся, так как это может привести к непредсказуемой реакции российского населения, поэтому собирают людей, где и как только могут.
Стало известно, что уже даже в российских колониях набирают заключенных для участия в войне в Украине. Это преступное решение российских властей еще больше ставит под угрозу мирное население Украины, кроме этого, склонение заключенных к участию в боевых действиях нарушает Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) принятые Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 года.
В российском интернет-издании «Важные истории» сообщают о наборе заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края для участия в боевых действиях в Украине.
Сообщения о наборе заключенных для отправки на фронт
«ИК-5 УФСИН Нижегородской области. Забрали 6.07.22 около 10 человек. Вызывал утром начальник, вечером приехало ЧВК и генерал. Через 10 минут после вызова были собраны с вещами. Некоторых забрали, некоторых закрыли пока в больнице. Некоторых вояк не вызвали», — говорится в одном из сообщений.
Также об этом сообщает издание Медуза ссылаясь на портал Gulagu.net, что в исправительные учреждения управления ФСИН Мордовии «тоже приезжали какие-то люди „в штатском“, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать».
Родственники людей, отбывающих наказание в колониях ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» в Петербурге сообщили, что 4 июля заключенным предложили ехать воевать на Донбасс в составе ЧВК «Вагнер», пообещав выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Спустя два дня около 40 заключенных ИК «Яблоневка» были вывезены в Ростовскую область, также из ИК «Обухово» вывезли 11 человек в неизвестном направлении. Хотели арестанты этого или нет, никто не спрашивал.
Привлечение заключенных к боевым действиям, хоть и в составе ЧВК, говорит о полной деградации вооруженных сил РФ и нехватке живой силы для продолжения войны в Украине. Власти РФ нарушают ряд правил ООН по обращению с заключенными.
Международные нормы запрещают
В соответствии с международным документом труд заключенных не должен приносить им страданий, а людей собрались превращать в «пушечное мясо». Также ни один заключенный не обязан работать ради личной или частной выгоды кого-либо, чем и хотят воспользоваться представители ЧВК.
Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями администрации и дисциплины в соответствующем учреждении. Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможности, такой, чтобы повышать или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным трудом после освобождения.
Участие в боевых действиях в составе ЧВК никак не позволит арестанту стать лучше и найти себе ремесло после отбывания срока, а только усилит его пороки. Лица, имеющие проблемы с законом – дополнительная угроза мирному населению в зоне боевых действий. Изнасилования, убийства мирного населения и воровство увеличится в разы, по сравнению с тем, что делали солдаты регулярной армии РФ, хотя даже они совершили уже 22 504 военных преступления и это только те, что официально зарегистрированы Генеральной прокуратурой Украины.
Эта проблема требует немедленного привлечения международного правозащитного сообщества. Совершение преступлений против мирных граждан Украины или нарушение прав собственных граждан, в данном случае заключенных россиян, не имеет для властей РФ никакого значения. Режим Путина готов на все ради достижения своих имперских амбиций.