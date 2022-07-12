Евген Цыбуленко ⟩ В российскую армию набирают заключенных, мирное население Украины в страшной опасности

Родственники людей, отбывающих наказание в колониях ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» в Петербурге сообщили, что 4 июля заключенным предложили ехать воевать на Донбасс в составе ЧВК «Вагнер», пообещав выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Спустя два дня около 40 заключенных ИК «Яблоневка» были вывезены в Ростовскую область, также из ИК «Обухово» вывезли 11 человек в неизвестном направлении. Хотели арестанты этого или нет, никто не спрашивал.

Привлечение заключенных к боевым действиям, хоть и в составе ЧВК, говорит о полной деградации вооруженных сил РФ и нехватке живой силы для продолжения войны в Украине. Власти РФ нарушают ряд правил ООН по обращению с заключенными.

Международные нормы запрещают

В соответствии с международным документом труд заключенных не должен приносить им страданий, а людей собрались превращать в «пушечное мясо». Также ни один заключенный не обязан работать ради личной или частной выгоды кого-либо, чем и хотят воспользоваться представители ЧВК.

Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями администрации и дисциплины в соответствующем учреждении. Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможности, такой, чтобы повышать или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным трудом после освобождения.

Участие в боевых действиях в составе ЧВК никак не позволит арестанту стать лучше и найти себе ремесло после отбывания срока, а только усилит его пороки. Лица, имеющие проблемы с законом – дополнительная угроза мирному населению в зоне боевых действий. Изнасилования, убийства мирного населения и воровство увеличится в разы, по сравнению с тем, что делали солдаты регулярной армии РФ, хотя даже они совершили уже 22 504 военных преступления и это только те, что официально зарегистрированы Генеральной прокуратурой Украины.