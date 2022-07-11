Президент США Джо Байден, который на этой неделе посетит Саудовскую Аравию, вероятно, затронет вопрос наращивания страной добычи нефти, однако даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для нефтяного рынка могут оказаться незначительными, предупреждают эксперты.
СМИ: Байден ждет от Саудовской Аравии увеличения добычи нефти, но ее влияние на рынок ограничено
Визит в Саудовскую Аравию Байдена, который ранее обещал изолировать страну от остального мира в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, будет означать существенное потепление отношений между двумя государствами, однако Эр-Рияд и его партнеры по ОПЕК могут предложить Штатам лишь довольно ограниченные свободные мощности по добыче нефти в ответ на эту политическую уступку, пишет агентство Bloomberg. Некоторые эксперты даже не уверены в том, сможет ли увеличение добычи успокоить нефтяной рынок или сделает только хуже.
"Наращивание производства нефти Саудовской Аравией кажется маловероятным, - отмечает старший научный сотрудник Center for Strategic and International Studies Бен Кэхилл. - Резервные добывающие мощности в этой и других странах ОПЕК+ очень ограничены, и обращаться с ними нужно осторожно".
Байден ранее заявил, что его визит на Ближний Восток, в ходе которого он встретится и с лидерами других стран, включая ОАЭ, будет сфокусирован на вопросах безопасности в регионе, а не на проблемах нефтяного рынка. Он также говорил, что не намерен обращаться к саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману с прямой просьбой о наращивании добычи нефти.
Согласно официальным данным, Саудовская Аравия и ОАЭ имеют резервные мощности для увеличения добычи нефти в общей сложности примерно на 3 млн баррелей в сутки (б/с). Это, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), составляет около 3% мирового объема добычи и примерно соответствует объему российской нефти, которая уйдет с рынка к концу текущего года из-за санкций.
Отдельные эксперты, однако, высказывают опасения, что объем свободных мощностей может оказаться меньше, чем предполагается в настоящее время. Так, гендиректор Shell Plc Бен ван Берден заявил 29 июня, что нефтяной рынок может сжаться, поскольку свободные добывающие мощности стран ОПЕК не оправдают ожиданий.
Саудовская госкомпания Saudi Aramco ранее заявляла, что может увеличить добычу до 12 млн б/с и поддерживать ее на этом уровне, однако данные ОПЕК показывают, что страна достигла этого объема производства лишь один раз - в апреле 2020 года. В мае текущего года объем добычи нефти в Саудовской Аравии был на 125 тыс. б/с ниже квоты страны в рамках ОПЕК+.
Эксперты RBC Capital Markets полагают, что в ближайшей перспективе "мягким потолком" добычи в стране будет 11,5 млн б/с, а для увеличения добычи до новых максимумов потребуется бурение дополнительных скважин.
"Есть понимание, что Саудовская Аравия может предложить не так уж и много в плане наращивания добычи, по крайней мере, на данный момент", - отмечает директор Enverus Intelligence Research Билл Фаррен-Прайс.
Таким образом, Саудовская Аравия и ОАЭ могут пообещать стабилизировать нефтяной рынок, но сохранить опцию использования резервных мощностей на тот случай, когда проблема нехватки предложения станет более актуальной, то есть к концу текущего года, отмечает президент Rapidan Energy Group Боб МакНэлли.
"У президента нет волшебной палочки для этой ситуации. Лучшее, что можно сделать, это обратиться к ОПЕК, но он не может дать многого", - сказал МакНэлли.
Эксперты также предупреждают, что в случае, если все страны Персидского залива полностью задействуют резервные мощности, последствия для цен на нефть могут оказаться обратными ожидаемым. Трейдеры очень беспокоятся, когда глобальный рынок не имеет ничего в резерве на случай потенциального кризиса, отмечает Bloomberg.
"Странам ОПЕК необходимо очень взвешенно подходить к вопросу о том, как они задействуют оставшиеся резервные мощности, - отметил аналитик RBC Capital Хелима Крофт. - Я не думаю, что они заходят исчерпать все свои возможности в рамках перезагрузки отношений с США".