СМИ: Байден ждет от Саудовской Аравии увеличения добычи нефти, но ее влияние на рынок ограничено

Отдельные эксперты, однако, высказывают опасения, что объем свободных мощностей может оказаться меньше, чем предполагается в настоящее время. Так, гендиректор Shell Plc Бен ван Берден заявил 29 июня, что нефтяной рынок может сжаться, поскольку свободные добывающие мощности стран ОПЕК не оправдают ожиданий.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco ранее заявляла, что может увеличить добычу до 12 млн б/с и поддерживать ее на этом уровне, однако данные ОПЕК показывают, что страна достигла этого объема производства лишь один раз - в апреле 2020 года. В мае текущего года объем добычи нефти в Саудовской Аравии был на 125 тыс. б/с ниже квоты страны в рамках ОПЕК+.

Эксперты RBC Capital Markets полагают, что в ближайшей перспективе "мягким потолком" добычи в стране будет 11,5 млн б/с, а для увеличения добычи до новых максимумов потребуется бурение дополнительных скважин.

"Есть понимание, что Саудовская Аравия может предложить не так уж и много в плане наращивания добычи, по крайней мере, на данный момент", - отмечает директор Enverus Intelligence Research Билл Фаррен-Прайс.

Таким образом, Саудовская Аравия и ОАЭ могут пообещать стабилизировать нефтяной рынок, но сохранить опцию использования резервных мощностей на тот случай, когда проблема нехватки предложения станет более актуальной, то есть к концу текущего года, отмечает президент Rapidan Energy Group Боб МакНэлли.

"У президента нет волшебной палочки для этой ситуации. Лучшее, что можно сделать, это обратиться к ОПЕК, но он не может дать многого", - сказал МакНэлли.

Эксперты также предупреждают, что в случае, если все страны Персидского залива полностью задействуют резервные мощности, последствия для цен на нефть могут оказаться обратными ожидаемым. Трейдеры очень беспокоятся, когда глобальный рынок не имеет ничего в резерве на случай потенциального кризиса, отмечает Bloomberg.