Лидер эстонской сборной по волейболу присоединилась к известнейшему французскому клубу

В конце прошлого сезона Лаак играла в команде Viljandi Metall, поскольку немецкий клуб высшей лиги Schwerin Palmberg отказался от ее услуг. Теперь она снова за рубежом - Racing Club Cannes сообщил на своей страничке, что заключил на следующий сезон договор с диагональной нападающей сборной Эстонии.

Как отметил главный тренер клуба Филиппо Шиаво, он приметил Лаак несколько сезонов назад.

«Я начал за ней следить с сезона 2019/20 – в Италии Керту показала, что в ней большой потенциал. Поскольку она является лидером своей национальной сборной, мы знаем, что к нам присоединился игрок, который в случае необходимости сможет взять на себя ответственность. Решимость, сила и энергия – это слова, которые приходят в голову, когда я думаю о ней», - сказал главный тренер Racing Club.