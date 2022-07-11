Тройка лидеров «Формулы 1» получила нелепый штраф

По данным журналиста «Формулы 1» Адама Купера, гонщики получили 10 000 евро штрафа за то, что их личные ассистенты находились после заезда на закрытой территории.

По правилам, там могут находиться только гонщики, чиновники FIA, фотографы и механики. Ассистенты пилотов во время церемонии награждения должны ожидать в другом месте.