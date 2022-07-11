Судьи Гран-при Австрии (серия «Формулы 1») назначили поднявшимся на подиум звездам Шарлю Леклерку (Ferrari), Максу Ферстаппену (Red Bull) и Льюису Хэмилтону (Mercedes) денежный штраф.
Тройка лидеров «Формулы 1» получила нелепый штраф
Тройка лидеров «Формулы 1» получила нелепый штраф
По данным журналиста «Формулы 1» Адама Купера, гонщики получили 10 000 евро штрафа за то, что их личные ассистенты находились после заезда на закрытой территории.
По правилам, там могут находиться только гонщики, чиновники FIA, фотографы и механики. Ассистенты пилотов во время церемонии награждения должны ожидать в другом месте.
Гран-при австрии выиграл пилот Ferrari Леклерк, у которого на последних кругах начались проблемы с педалью газа. Второе место у Макса Ферстаппена, на третьем – Льюис Хэмилтон.