Белорусы не смогут покинуть страну без разрешения КГБ

«КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается», - отмечает издание.

Кроме того, покинуть территорию Беларуси впредь не смогут граждане, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления». То есть поражению в правах на выезд подвергнутся граждане, в отношении которых еще нет принятого решения об административном правонарушении, но их заподозрили по статьям, применяемым к протестующим: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и другим. Ранее запрет на выезд касался только тех, кто не оплатил штраф, наложенный по административным статьям.

Вместе с тем, Минск легализует практику выезда граждан из страны только по согласованию с руководством своих предприятий. Если ранее правило касалось силовиков и военных, то теперь визу начальства перед отпуском за рубежом придется получать работникам и лицам гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси.

Работодатель получит право отказывать в выезде из страны «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду».

Порядок выезда госслужащих их страны будет определять правительство страны.