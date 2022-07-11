Власти Беларуси меняют порядок выезда из страны. Поправки в закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» расширяют основания для запрета на выезд, сообщает со ссылкой на законопроект «Зеркало».
Белорусы не смогут покинуть страну без разрешения КГБ
«КГБ сможет ограничить выезд не только для тех, кто состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности, но и тем, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Он может вводиться на срок до полугода. Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается», - отмечает издание.
Кроме того, покинуть территорию Беларуси впредь не смогут граждане, «в отношении которых ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления». То есть поражению в правах на выезд подвергнутся граждане, в отношении которых еще нет принятого решения об административном правонарушении, но их заподозрили по статьям, применяемым к протестующим: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и другим. Ранее запрет на выезд касался только тех, кто не оплатил штраф, наложенный по административным статьям.
Вместе с тем, Минск легализует практику выезда граждан из страны только по согласованию с руководством своих предприятий. Если ранее правило касалось силовиков и военных, то теперь визу начальства перед отпуском за рубежом придется получать работникам и лицам гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси.
Работодатель получит право отказывать в выезде из страны «в целях обеспечения интересов национальной безопасности до прекращения обстоятельств, препятствующих их выезду».
Порядок выезда госслужащих их страны будет определять правительство страны.
Предполагается, что новые правила вступят в силу уже осенью, после одобрения в парламенте и подписи Александра Лукашенко.