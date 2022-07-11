Страховщики предупреждают отдыхающих: будьте готовы к дополнительным расходам

По словам представителя страховой компании Gjensidige Дениса Николаева, сейчас в Европе царит чрезвычайная ситуация - на протяжении двух с лишним лет авиапассажиров очень много, а авиакомпании, которые во время пандемии сокращали работников, теперь страдают от нехватки рабочей силы.

«Забастовки работников авиакомпаний, изменения в расписании рейсов или отмена рейсов и переполненность аэропортов могут привести к изменениям в планах поездок. При этом следует учитывать, что в случае забастовки минимальный пакет туристической страховки может не компенсировать отмененный рейс», — сказал Николаев и добавил, что именно дополнительная защита от срыва поездки помогает путешественникам даже в таких неожиданных ситуациях.

Представитель страховой компании заботится призвал путешественников готовиться к непредвиденным дополнительным расходам в сложившейся ситуации и рекомендует не уезжать в отпуск на последние деньги. «Когда вы отправляетесь в путешествие, у вас должен быть достаточный финансовый буфер на случай, если потребуется купить новые билеты на самолет или дополнительное жилье и разбираться со страховым заявлением, чтобы спокойно компенсировать дополнительные расходы после поездки. По возможности в путешествии следует отдавать предпочтение прямым рейсам или пользоваться услугами поставщика туристических услуг с проверенным прошлым, который также поможет в непредвиденных ситуациях».