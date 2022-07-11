Из-за царящего в Европе страхового хаоса путешественники должны быть готовы к неожиданностям, изменениям в планах поездок и дополнительным расходам, предупреждает страхования компания Gjensidige.
Страховщики предупреждают отдыхающих: будьте готовы к дополнительным расходам
По словам представителя страховой компании Gjensidige Дениса Николаева, сейчас в Европе царит чрезвычайная ситуация - на протяжении двух с лишним лет авиапассажиров очень много, а авиакомпании, которые во время пандемии сокращали работников, теперь страдают от нехватки рабочей силы.
«Забастовки работников авиакомпаний, изменения в расписании рейсов или отмена рейсов и переполненность аэропортов могут привести к изменениям в планах поездок. При этом следует учитывать, что в случае забастовки минимальный пакет туристической страховки может не компенсировать отмененный рейс», — сказал Николаев и добавил, что именно дополнительная защита от срыва поездки помогает путешественникам даже в таких неожиданных ситуациях.
Представитель страховой компании заботится призвал путешественников готовиться к непредвиденным дополнительным расходам в сложившейся ситуации и рекомендует не уезжать в отпуск на последние деньги. «Когда вы отправляетесь в путешествие, у вас должен быть достаточный финансовый буфер на случай, если потребуется купить новые билеты на самолет или дополнительное жилье и разбираться со страховым заявлением, чтобы спокойно компенсировать дополнительные расходы после поездки. По возможности в путешествии следует отдавать предпочтение прямым рейсам или пользоваться услугами поставщика туристических услуг с проверенным прошлым, который также поможет в непредвиденных ситуациях».
В настоящее время на рассмотрении находится много случаев, когда авиакомпания оставляла пассажиров в неведении. «Об отмене рейса часто узнают только в аэропорту, и ни причину отмены, ни информацию о новом рейсе пассажиру не сообщают. В случае отмены рейса авиакомпания обязана предоставить первичную компенсацию, но если ответы не поступают или причиненный ущерб по каким-либо причинам не возмещается, в этом поможет туристическая страховка», — сказал Николаев. По данным Gjensidige, связанные с путешествиями ущербы сейчас составляют от нескольких сотен до 1200 евро.
Точно так же авиакомпания также несет ответственность за первичную компенсацию в случае утери или поломки багажа, поэтому такие случаи всегда должны быть зарегистрированы в информационном пункте выдачи багажа в аэропорту или путем отправки электронного письма в авиакомпанию. «В таких случаях страховщик хочет видеть, что клиент связался с авиакомпанией, то есть пересылается необходимая переписка с туроператором», — сказал Николаев.
Чтобы отпуск прошел без забот, следует заранее подготовиться к поездке. Стоит просмотреть условия своей туристической страховки исходя из того, что происходит в мире и той деятельности, которую вы планируете на время путешествия – и, исходя из этого, выбирать страховое покрытие. По словам представителя страховой компании Gjensidige, следует ознакомиться с ситуацией в стране назначения и быть готовым к возможным изменениям.
«Нужно приезжать в аэропорт как можно раньше, потому что очереди на различных контролях могут быть очень длинными. Страхование путешествий и потери багажа очень важно для путешествий в эти дни именно из-за возможных забастовок наземных служб, а также нехватки рабочей силы. В то же время необходимо учитывать, что если рейс задерживается из-за того, что вы прибыли в аэропорт слишком поздно и прохождение контрольно-пропускных пунктов заняло больше времени, чем ожидалось, это не является страховым случаем».