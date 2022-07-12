Лечили – стало хуже: куда бежать и что делать?

Lõuna-Postimees рассказал случай с бывшим работником Южно-Эстонской больницы, который попал на операционный стол с простой проблемой, но домой так и не вернулся. Историей своего 70-летнего отца Дориана поделилась его дочь Кристи Тийдо. По ее словам, Дориана госпитализировали, чтобы исправить ситуацию в некогда сломанном бедре. На тот момент дело дошло до воспаления, но его отправили домой и велели прийти через три дня, но через три дня он явился не сам, а был доставлен на машине скорой помощи.

Сама операция прошла нормально, однако пациенту по каким-то причинам не назначили сразу после нее антибиотики и капельницы, чтобы снять серьезное воспаление. От него он и умер через несколько дней. Родственники обратились и в Департамент здоровья, и в комиссию по надзору за качеством услуг здравоохранения. После года мытарств они даже получили ответ о том, что отец умер именно в результате медицинской ошибки. Однако все это осталось на бумаге, поскольку для дальнейшего движения дела семье нужно самостоятельно обращаться в суд, а это время, деньги и нервы. Такая ситуация сегодня типична, но 1 июля 2024 года все должно измениться.

Ошибки и осложнения