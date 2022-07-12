Комиссия по надзору за качеством медицинских услуг при Министерстве социальных дел ежегодно получает около 200 заявлений, в которых люди требуют выяснить, является ли ухудшение здоровья в процессе лечения или смерть пациента врачебной ошибкой. Примерно 50 таких случаев, или около четверти, действительно оказываются ошибкой. А дальше?
Лечили – стало хуже: куда бежать и что делать?
Lõuna-Postimees рассказал случай с бывшим работником Южно-Эстонской больницы, который попал на операционный стол с простой проблемой, но домой так и не вернулся. Историей своего 70-летнего отца Дориана поделилась его дочь Кристи Тийдо. По ее словам, Дориана госпитализировали, чтобы исправить ситуацию в некогда сломанном бедре. На тот момент дело дошло до воспаления, но его отправили домой и велели прийти через три дня, но через три дня он явился не сам, а был доставлен на машине скорой помощи.
Сама операция прошла нормально, однако пациенту по каким-то причинам не назначили сразу после нее антибиотики и капельницы, чтобы снять серьезное воспаление. От него он и умер через несколько дней. Родственники обратились и в Департамент здоровья, и в комиссию по надзору за качеством услуг здравоохранения. После года мытарств они даже получили ответ о том, что отец умер именно в результате медицинской ошибки. Однако все это осталось на бумаге, поскольку для дальнейшего движения дела семье нужно самостоятельно обращаться в суд, а это время, деньги и нервы. Такая ситуация сегодня типична, но 1 июля 2024 года все должно измениться.
Ошибки и осложнения
По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадия Попова, большая часть жалоб, с которыми он как руководитель сталкивается в больнице, связаны с трудностями в общении, когда медики и пациенты не могут найти общий язык. Эти проблемы пытаются разрешить, направляя здравоохранение по пути большей концентрации на пациенте: «Важно улучшить не только соматическое (физическое) состояние пациента. Нужно, чтобы человек в медицинской среде чувствовал себя хорошо и комфортно», – отмечает Попов. Но о каком комфорте может быть речь, если даже вполне обычная процедура обследования приводит к тяжелым последствиям или смерти?
«Необходимо разделить ошибки, совершенные медицинским персоналом, и медицинские осложнения», – объясняет доктор Попов. По его словам, медицинские осложнения, к сожалению, возникают вне зависимости от уровня медицины в стране: «Они сопровождают, прежде всего, инвазивные вмешательства, например, хирургические или эндоскопические процедуры. Часто медицинские осложнения обусловлены анатомическими особенностями пациента, поскольку двух совершенно одинаковых людей не бывает. Также они могут возникать изза технических сложностей или поломок рабочих инструментов», – перечисляет Попов.
Конкретный случай врачи комментировать не могут: «Публикуемые в социальных сетях или СМИ истории пациентов и их родственников обычно субъективны и не содержат оценки независимых экспертов. Здесь медицинские учреждения не могут прокомментировать обстоятельства, связанные со здоровьем пациента».
И что делать? «Определить, имеется ли в конкретном случае врачебная ошибка, может независимая экспертиза. Для этого при Министерстве социальных дел работает экспертная комиссия по надзору за качеством медицинских услуг, которая, прежде чем вынести решение, оценивает связанные с историей документы». Доктор Попов уверен, что реальные ошибки в нашем здравоохранении происходят крайне редко.
Жалобы пациентов
Обращения пациентов в комиссию по надзору за качеством медицинских услуг:
• с 1995 года комиссия приняла 2588 жалоб от пациентов;
• было выявлено 649 медицинских ошибок;
• 423 из них относятся к ошибке врача;
• 226 – к недочетам в общении, организации труда и ведению документации;
• 204 жалобы поступило в 2020 году (по 51 вынесены решения об ошибке).
ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ
Неоправданный риск
Присяжный адвокат адвокатского бюро Lextal Ксения Кравченко объяснила, что небольшая судебная практика по медицинским делам объясняется тем, что доказывать причинно-следственную связь должен сам пациент, что требует огромных усилий и денег.
«Те случаи, которые дошли до суда и закончились взысканием компенсации пациенту, в основном касаются стоматологической практики, – поделилась опытом присяжный адвокат. – Но как бы плохо стоматолог ни работал, его ошибка лишь в исключительных случаях может привести к полной инвалидности или смерти пациента, а некачественную работу, как правило, можно переделать в другом месте и без того, чтобы ради этого по миру пойти».
Тогда как побочные эффекты от назначенных препаратов, фатальные ошибки в ходе хирургических операций, неверная диагностика, ошибка в лечении состояний, угрожающих жизни, назначение лекарства без учета противопоказаний или взаимодействия медикаментов, – до суда доходят значительно реже.
Адвокат согласна, что не каждое осложнение, возникшее в ходе лечения, является врачебной ошибкой: «Согласно действующему закону об обязательственном праве, медицинский работник несет ответственность только за нарушение своих обязанностей, в первую очередь за ошибки в диагностике и лечении, а также за проблемы с информированием пациента и получением согласия. Ответственность распространяется также и на ассистентов и неполадки в работе медицинского оборудования», – уточняет Кравченко.
Председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду добавляет: «При решении проблем со здоровьем пациента нужно учитывать, что при любом вмешательстве наряду с ожидаемыми положительными результатами могут возникнуть и отрицательные. Поэтому всегда нужно тщательно взвесить, оправданы ли намеченные лечебные действия с учетом состояния пациента, ожидаемых результатов и возможных последствий».
Пеэду согласен, что предупредить все риски невозможно, но их допущение должно быть целесообразным и рациональным.
Грядет революция
С 1 июля 2024 года в стране произойдет революция в сфере медицинских услуг. Вступит в силу закон, вводящий обязательное страхование пациентов. Процедура их обращения со своими требованиями значительно упростится.
«Пострадавшему пациенту будет достаточно предъявить требование, связанное с врачебной ошибкой, лечебному учреждению или страховой компании, а оценкой ущерба и его связью с ошибкой медработника будет заниматься страховая компания. Они смогут привлекать собственных специалистов и сторонних экспертов по аналогии с дорожным и прочими привычными видами страхования», – пояснила присяжный адвокат Ксения Кравченко.
Решение о выплате компенсации должно быть вынесено в течение 180 дней, и суммы компенсаций будут достигать 100 000 евро на пациента, при этом компенсация нематериального ущерба может составлять до 30 000 евро.
Комментарий
ХЕЛИ ПАЛУСТЕ, руководитель отдела здравоохранения Министерства социальных дел
Каждое медицинское учреждение заключит договор со страховщиком
Цель создания новой системы заключается в том, чтобы улучшить качество защиты пациентов и упросить процедуру получения компенсации в случае претензии. Если происходит страховой случай, и пациент подает заявление о нанесении ущерба здоровью в процессе лечения, страховщик начинает делопроизводство, рассматривает все обстоятельства и выносит решение: имелась ли возможность избежать причиненного вреда. Таким образом, в новой системе пациенту не обязательно напрямую контактировать с больницей или другим медицинским учреждением, хотя, конечно, за ним остается право обратиться и в учреждение, где произошел инцидент.
В условиях действующей сейчас системы человек может требовать возмещения ущерба либо непосредственно от поставщика медицинских услуг, либо через суд. При желании он может получить заключение экспертной комиссии по качеству медицинской помощи, которое не имеет юридической силы. Наличие справедливой и доступной системы компенсации считается важной мерой повышения безопасности в государственных системах охраны прав пациентов.
Для медицинских работников важно, что они также будут чувствовать себя увереннее. Когда закон вступит в силу, каждое медицинское учреждение будет обязано иметь договор со страховщиком, к которому пациенты могут обращаться с претензиями, а личная ответственность медицинского работника заменяется ответственностью юридического лица (учреждения).
Один вопрос
Поддерживают ли медицинские учреждения введение страховки пациента?
АРКАДИЙ ПОПОВ, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы
Медики очень поддерживают создание страховки пациента, поскольку это поможет повысить уверенность медицинских работников и создаст чувство уверенности как у пациентов и их родственников, так и у медицинских работников. Аналогичная система уже используется во многих развитых странах.
АГРИС ПЕЭДУ, председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы
Страховка пациентов – это, конечно, важный шаг на пути большей сосредоточенности на пациенте и открытости медицинской деятельности. Правда, возникает вопрос о том, как это будет реализовано на практике. Сейчас больницы ждут от уполномоченных государственных учреждений семинаров-обучений по новой системе. Конечно, мы присутствовали при создании первичной версии законопроекта, но тот законопроект, который был принят в парламенте, все же построен иначе, чем изначально договорилась между собой рабочая группа в процессе обсуждений. Своего рода вехой, конечно, могут стать тендеры, которые в будущем году объявят больницы для исполнения так называемого закона о страховании пациента. Выяснится, какие условия могут предложить медицинским учреждениям страховые компании, в том числе, цены. А еще, как Больничная касса планирует добавить сумму страховых платежей в свою ценовую модель.