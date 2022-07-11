Региональная больница объявила открытый тендер на реконструкцию здания центра крови

По словам управляющей центром крови Аве Леллеп, найти генерального подрядчика для работ по реконструкции является большой проблемой, поскольку нынешний центр крови представляет собой 4-этажное здание площадью около 4000 квадратных метров, построенное в 1986 году, инженерно-технические решения которого на сегодняшний день полностью устарели. В связи с распространением Covid-19 остро встала необходимость реконструкции центра крови, так как внутренний климат здания не соответствует современным нормам, а хаотичное пространственное решение, не отвечающее сегодняшним потребностям, не позволяет обеспечить достаточное распределение доноров.

«Целью реконструкции центра крови является модернизация всего здания в целом, в результате чего он станет более представительным и современным. В связи с резким ростом цен на строительство и ограниченными финансовыми ресурсами мы разделили строительные работы на два этапа. На первом этапе реконструкции будут проведены необходимые работы по сносу, на здании будет построена новая крыша, обновлен и утеплен внешний фасад, заменены проемы. Также проводятся все необходимые строительные работы, связанные с новыми техническими системами, обеспечивающими в здании энергоэффективный внутренний климат, отвечающий современным требованиям. Здание центра крови будет иметь новый главный вход с новыми тротуарами и парковкой. К концу следующего года здание будет презентабельно, а современные условия для приема и обслуживания доноров в донорской зоне на первом этаже здания гарантированы. Второй этап работ на верхних этажах, которые предназначены для лабораторий и производства, будет проведен в 2024-2025 годах при наличии дополнительного финансирования», — добавил начальник инженерной службы инфраструктуры региональный больницы Майро Хирмо.