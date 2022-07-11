Раймонд Кальюлайд намекнул, что председатель соцдемов может стать министром экономики

Кальюлайд сказал, что очень доволен распределением министерских должностей, о котором стороны договорились в ходе переговоров, поскольку предстоящей осенью сферы деятельности министра здоровья и министра экономики являются наиболее важными для Эстонии с точки зрения внутренней политики.

«Многое зависит от того, как новое правительство справится с энергетическим кризисом, а также от того, когда осенью вернется коронавирус. Следовательно, представители Социал-демократической партии в этих двух министерствах должны быть хорошими политиками и способными руководителями».

Кальюлайд отметил, что Рийна Сиккут, которая ранее выполняла эту работу, является наиболее компетентным в партии кандидатом в министры здоровья и труда. «Однако министр экономики — это самая важная должность, которую соцдемы должны занять, и нет сомнения, что, логически, на мой взгляд, эту ответственность должен нести председатель партии Лаури Ляэнеметс», — сказал Кальюлайд.

«Это также обеспечивает то, что экономические вопросы и решения в области энергетики будут представлены наилучшим образом за столом коалиционного совета», — добавил он.

По словам Кальюлайд, политические партии всегда считали Министерство экономики очень важным. Он привел в пример то, что Андрус Ансип выполнял обязанности министра экономики до того, как стал премьер-министром, а Юхан Партс возглавлял Министерство экономики после того, как стал премьер-министром.

«Когда Центристская партия была у власти во времена Сависаара, Сависаар выбрал портфель министра экономики. Позже этот министерский портфель получила Кадри Симсон, которая в то время была одним из самых важных политиков партии и прошла путь от этой должности до очень ответственного поста в Европейской комиссии. Один из самых влиятельных политиков Партии реформ Кристен Михал также работал в Министерстве экономики. Это показывает важность министерства, которое сыграет одну из самых важных ролей правительства в это время и предстоящей осенью и зимой», — сказал Кальюлайд.