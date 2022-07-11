Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что не воспринимает всерьез угрозы России относительно приостановки транзита части ее товаров через Литву в Калининград. По словам министра, Литва независима от России, потому что не покупает у нее ни электроэнергию, ни газ.
Министр: возможный ответ России по вопросу транзита не должен сильно повлиять на Литву
«Конечно, кибератаки не помогают общей и инвестиционной среде, но можно сказать, что мы привыкли к их (российским — BNS) методам работы», — заявила Армонайте журналистам в понедельник после презентации литовского космического сектора в Вильнюсе.
По словам министра, из-за приостановленного транзита Россия может оказывать давление не на Литву, а на другие страны Евросоюза, например, на Германию.
«Что Россия могла бы сделать, так это оказать давление на государства, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России: на Германию или на другие страны. Однако на самом деле мы не видим таких прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений с Россией», — сказала министр.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского союза против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта и другой продукции российского производства.
С 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа больше нельзя будет перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, а с 5 декабря - российскую нефть и продукты ее переработки.
Россия объявила, что это враждебные и односторонние действия Литвы, а также блокада Калининграда. Литва это отрицает, называет российскую информацию пропагандой и напоминает, что транзит подпадает под санкции ЕС.