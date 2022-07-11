Министр: возможный ответ России по вопросу транзита не должен сильно повлиять на Литву

«Конечно, кибератаки не помогают общей и инвестиционной среде, но можно сказать, что мы привыкли к их (российским — BNS) методам работы», — заявила Армонайте журналистам в понедельник после презентации литовского космического сектора в Вильнюсе.

По словам министра, из-за приостановленного транзита Россия может оказывать давление не на Литву, а на другие страны Евросоюза, например, на Германию.

«Что Россия могла бы сделать, так это оказать давление на государства, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из России: на Германию или на другие страны. Однако на самом деле мы не видим таких прямых экономических последствий, потому что у Литвы сейчас нет сколько-нибудь значимых экономических отношений с Россией», — сказала министр.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского союза против России, через Литву в Калининград запрещена перевозка цемента, спирта и другой продукции российского производства.

С 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа больше нельзя будет перевозить уголь и другие твердые ископаемые виды топлива, а с 5 декабря - российскую нефть и продукты ее переработки.