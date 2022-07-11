Сеэдер о распределении министерских портфелей: переговоры были напряженными

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер сказал в понедельник утром, что он еще не принял решение стать министром, и что реализация амбициозного коалиционного соглашения является настоящим вызовом. Сеэдер добавил, что хотя вчерашние переговоры в Вильянди не были такими тяжелыми, как раньше, напряжение все равно было.