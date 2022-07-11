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Сеэдер о распределении министерских портфелей: переговоры были напряженными

Ричард Сярк
Сеэдер о распределении министерских портфелей: переговоры были напряженными
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Хелир-Вальдор Сеэдер.
Хелир-Вальдор Сеэдер. Фото: Eero Vabamägi

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер сказал в понедельник утром, что он еще не принял решение стать министром, и что реализация амбициозного коалиционного соглашения является настоящим вызовом. Сеэдер добавил, что хотя вчерашние переговоры в Вильянди не были такими тяжелыми, как раньше, напряжение все равно было.

Хелир-Вальдор Сеэдер, в новом правительстве все так же 15 министерских мест?

Так же 15, да. Мы не видели смысла в увеличении или уменьшении состава правительства за восемь месяцев до выборов. Распределим их так, как это написано в законе.

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