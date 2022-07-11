Михаил Кылварт приглашен отчитаться о скандале со взяточничеством в Пирита

«Задержание старейшины Пирита центриста Тыниса Лийната показывает, что, к сожалению, в Таллинне нет прогресса в борьбе с коррупцией, — сказал Нылвак. — Как представители жителей Пирита мы хотим получить полное представление о том, что произошло, и знать, каковы будут следующие шаги города. В том числе, какую ответственность видит перед собой мэр, по предложению которого был назначен Лийнат. Тогда мы сможем решить, каковы будут следующие шаги районного совета».

Нылвак отметил, что районный совет хочет, среди прочего, быть уверенным в том, что все городские услуги, связанные с жителями Пирита, будут продолжаться и что договоры района с партнерами будут выполняться.

Нылвак также подчеркнул, что в подчинении у мэра находится внутренний городской контроль, задачей которого должно быть предотвращение подобных инцидентов. «Несколько лет назад большинство членов Центристской партии в Таллиннском горсобрании приняли решение, лишающее районные советы права контролировать и подвергать ревизии деятельность районного правительства и выполнение договоров. Районное собрание Пирита неоднократно выражало недовольство высокомерным отношением Тыниса Лийната к выполнению обязательства по информированию райсовета и его членов», - добавил Нылвак.

В начале прошлой недели КаПо задержала четырех человек, в том числе старейшину Пирита центриста Тыниса Лийната, которого подозревают во взяточничестве. Согласно подозрению, Лийнат использовал свое влияние при проведении тендеров на благоустройство улиц и зеленых насаждений Пирита, влияя на государственные закупки районной управы. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда Лийнат первоначально был заключен под стражу на срок до двух месяцев.