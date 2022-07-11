Борец Андреас Вялис завоевал на Гран-при Испании серебро

В подгруппе воспитанник клуба MK Juhan победил испанца Ивана Альвареса (12:4) и со счетом 2:1 австрийца Михаэля Вагнера. В полуфинале Вялис с преимуществом 8:0 победил испанца Гильермо Гаска. Единственное поражение в турнире пришлось принять в финале от венгра Давида Лозонча (0:10).