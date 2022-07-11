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Интервью ⟩ Каллас: о том, что я останусь премьер-министром, никто не спорил

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
Каллас: о том, что я останусь премьер-министром, никто не спорил
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Pilt videost

В интервью Postimees премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что в итоге и коалиционный договор, и общий результат переговоров она оценивает положительно. Распределение министерских портфелей, по ее словам, обсуждали несколько часов, и имена новых министров будут названы в четверг.

- Исходя из чего появилось такое распределение портфелей?

- В начале переговоров все позиции были открыты, за исключением поста премьер-министра. Каждый рассказывает, что является его приоритетом, смотрим, что у нас имеется, кто и в чем силен. Посмотрим и на то, о чем договоримся в коалиционном договоре.

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