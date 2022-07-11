В интервью Postimees премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отметила, что в итоге и коалиционный договор, и общий результат переговоров она оценивает положительно. Распределение министерских портфелей, по ее словам, обсуждали несколько часов, и имена новых министров будут названы в четверг.
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Интервью ⟩ Каллас: с тем, что я останусь премьер-министром, никто не спорил
Каллас: с тем, что я останусь премьер-министром, никто не спорил
- Исходя из чего появилось такое распределение портфелей?
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