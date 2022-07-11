Интервью ⟩ Каллас: с тем, что я останусь премьер-министром, никто не спорил

- В начале переговоров все должности были открыты, за исключением поста премьер-министра. Каждый рассказывал, что является его приоритетом, мы смотрели, что у нас имеется, кто и в чем силен. Посмотрим, о чем договоримся в коалиционном договоре. Это не было железобетонной договоренностью, какие посты министров останутся за Партией реформ. В действительности мы обсуждали это много и много часов.