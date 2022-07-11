Автомобильный гигант: в ближайшие годы авторынок может рухнуть

Производитель автомобилей подчеркивает большую проблему: цены на электромобили все еще выше, чем на авто с двигателем внутреннего сгорания. И ситуация не улучшится, пока не снизятся цены на электромобили. Цель Stellantis - к 2030 году снизить их на 40%. Руководитель производства компании Арно Дебо заявил, что "если цены на электромобили не снизятся, рынок автомобилей рухнет".

В этом десятилетии Stellantis выпустит более 75 моделей полностью электрических автомобилей. В группу компаний входят такие марки автомобилей, как Citroen, Opel, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler, Maserati, Abarth, DS Automobiles, Lancia, Peugeot, RAM, Vauxhall.

Как сообщалось, 29 июня министры окружающей среды стран Европейского союза (ЕС) договорились, что к 2035 году в ЕС будет прекращена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы свести выбросы углекислого газа к нулю. Такое предложение было сделано в июле 2021 года. Это означает, что с 2035 года в ЕС будет фактически прекращена продажа бензиновых и дизельных автомобилей и произойдет полный переход на электромобили.

Цель этого решения - помочь Европе достичь климатических целей, в частности добиться углеродной нейтральности к 2050 году.

По просьбе нескольких государств-членов, включая Германию и Италию, министры также согласились разрешить использование в будущем альтернативных технологий - синтетического топлива или гибридных автомобилей, если с их помощью можно добиться полного прекращения выбросов парниковых газов.

Министры окружающей среды на встрече в Люксембурге также продлили на пять лет освобождение от обязательств по выбросам углекислого газа, предоставленное так называемым "нишевым" производителям, или тем, кто производит менее 10 000 автомобилей в год, до конца 2035 года. Это исключение, иногда называемое "исправлением для Ferrari", принесет пользу главным образом производителям автомобилей класса люкс.

Соглашение министров еще предстоит обсудить с членами Европарламента, чтобы достичь окончательного компромисса.