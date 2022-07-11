Во вторник электричество подешевеет: но не спешите радоваться

По сравнению с понедельником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию достигла рекордных в этом году 415,65 евро, тариф снизится на 17%.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 479 евро в период с 21 до 22 часов, об этом свидетельствуют данные Nord Pool. Минимальный тариф будет с трех до четырех часов утра, когда цена составит около 160 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool Eesti в этом году средняя цена за июнь составила 173,83 евро за мегаватт-час, что более чем в два раза больше, чем в июне 2021 года, когда среднемесячная цена составляла 86,73 евро за мегаватт. час.

Средняя биржевая цена в июне также была на 14,8% дороже, чем в мае, когда средняя цена составляла 151,37 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электричество во вторник будет стоить 360,17 евро, что на 4,2% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество стоит столько же, сколько в Эстонии, то есть 345,69 евро за мегаватт-час.