Конкуренция за портфели в регионах: Померанц не станет министром, Саар ничего не исключает

Ляэне-вируский политик Марко Померанц («Отечество»), занимавший три министерских поста, заверил, что не займет министерскую должность в новом правительстве, хотя согласно коалиционному соглашению его партия получит пять министерских постов. В свое время занимавший должность министра культуры Индрек Саар (Социал-демократическая партия) ничего не исключает.
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Коалиционное соглашение нового правительства предусматривает, что все участники – реформисты, соцдемы и «Отечество» – на следующие восемь месяцев получат по пять министерских постов. Ляэне-вируские политики Марко Померанц и Индрек Саар, которые продолжают активно заниматься политикой, ранее занимали министерские должности. Пойдут ли они на новый круг?