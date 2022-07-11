Конкуренция за портфели в регионах: Померанц не станет министром, Саар ничего не исключает

Коалиционное соглашение нового правительства предусматривает, что все участники – реформисты, соцдемы и «Отечество» – на следующие восемь месяцев получат по пять министерских постов. Ляэне-вируские политики Марко Померанц и Индрек Саар, которые продолжают активно заниматься политикой, ранее занимали министерские должности. Пойдут ли они на новый круг?

Марко Померанц, который в свое время был министром окружающей среды в двух правительствах, а также когда-то занимал должность министра социальных дел и внутренних дел, заверил, что больше не думает о министерской должности. «У меня нет желания. Это испортит мне жизнь», – сказал он.