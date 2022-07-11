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Конкуренция за портфели в регионах: Померанц не станет министром, Саар ничего не исключает

Айвар Ояперв
Конкуренция за портфели в регионах: Померанц не станет министром, Саар ничего не исключает
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Соцдем Индрек Саар дал понять, что он станет министром культуры, если ему эту должность предложат.
Соцдем Индрек Саар дал понять, что он станет министром культуры, если ему эту должность предложат. Фото: Sander Ilvest

Ляэне-вируский политик Марко Померанц («Отечество»), занимавший три министерских поста, заверил, что не займет министерскую должность в новом правительстве, хотя согласно коалиционному соглашению его партия получит пять министерских постов. В свое время занимавший должность министра культуры Индрек Саар (Социал-демократическая партия) ничего не исключает.

Коалиционное соглашение нового правительства предусматривает, что все участники – реформисты, соцдемы и «Отечество» – на следующие восемь месяцев получат по пять министерских постов. Ляэне-вируские политики Марко Померанц и Индрек Саар, которые продолжают активно заниматься политикой, ранее занимали министерские должности. Пойдут ли они на новый круг?

Марко Померанц, который в свое время был министром окружающей среды в двух правительствах, а также когда-то занимал должность министра социальных дел и внутренних дел, заверил, что больше не думает о министерской должности. «У меня нет желания. Это испортит мне жизнь», – сказал он.

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