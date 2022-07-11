Пн, 11.07.2022
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За порядком на Rally Estonia будет следить рекордное число охранников

rus.postimees.ee
За порядком на Rally Estonia будет следить рекордное число охранников
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Отт Тянак на Rally Estonia.
Отт Тянак на Rally Estonia. Фото: Eero Vabamägi

Уже в этот четверг стартует Rally Estonia – этап чемпионата мира по авторалли FIA WRC, который пройдет с 14 по 17 июля на трассах Тарту, Отепя, Элва, Канепи, волости Муствеэ и побережью Чудского озера.

Это седьмой этап сезона чемпионата мира. Традиционно Rally Estonia в июле – это значит, что фанаты гонок смогут вновь насладиться прекрасным летом, природой и, разумеется, ралли.

Если в прошлом году организаторам пришлось учитывать строгие коронавирусные ограничения, то сейчас команда Rally Estonia надеется и верит в то, что соревнования 2022 года можно будет провести в нормальных условиях.

Для зрителей приготовлено более 70 наблюдательных площадок, разделенных на три категории: Arena, Area ja Spot.

«Поскольку зрителей ожидается очень много, а на разных заездах имеется несколько наблюдательных зон, охранная фирма G4S укомплектовала команду, состоящую более чем из 400 охранников, - сказал руководитель по безопасности G4S Кристьян Саарик. – Наша задача – обеспечить безопасность как зрителям, так и гонщикам».

Требования по безопасности

· За гонками можно следить только в предусмотренных организаторами и специально обозначенных местах. Они нанесены на карты, имеются на сайте www.rallyestonia.ee и опубликованы в официальном журнале гонок.

· По завершении заезда трассу открывает последний автомобиль с зеленым проблесковым маячком. В промежуток между двумя заездами трасса остается закрытой для движения.

· Строго запрещено находиться на территориях, помеченных баннером KEELUALA (запретная зона – ред.). За гонками можно наблюдать только в специально предназначенных для этого местах.

· Особенно внимательно следите за детьми и домашними животными.

· За гоночными автомобилями наблюдайте стоя, не упускайте их из виду, чтобы в случае опасности можно было быстро отреагировать.

· Распоряжения всех охранников и работников трассы следует выполнять незамедлительно и без возражений. Если от персонала или нулевого автомобиля организаторам поступит информация о том, что заезд невозможно провести безопасно, он просто аннулируется. Если вы заметите зрителей, чье поведение небезопасно, помогите призвать их к порядку и сообщите о них охранникам.

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