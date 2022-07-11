Пн, 11.07.2022
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Британские СМИ: Борису Джонсону предлагают новую должность в Украине

rus.postimees.ee
Британские СМИ: Борису Джонсону предлагают новую должность в Украине
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Борис Джонсон и Владимир Зеленский.
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Postimees / AP / SCANPIX

Новой должностью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона станет роль спецпредставителя в Украине, сообщают британские таблоиды Metro и The Sun, ссылаясь на заверения официальных лиц.

Ходят слухи, что советники Джонсона, кабинет министров и высокопоставленные украинские чиновники заинтересованы в том, чтобы тот остался в политике, сообщает The Sun.

Ожидается, что Джонсон будет развивать свои тесные отношения с президентом Владимиром Зеленским и сохранять дипломатическое положение на мировой арене.

В качестве специального посланника Борис Джонсон будет посредником в доставке оружия и военной помощи с Запада в Украину и сыграет роль в будущих мирных переговорах.

«Премьер-министр нацелен на прекращение этой страшной войны — он продолжает поддерживать безопасность Украины, защиту суверенитеат, предотвращение будущей агрессии и возвращение к мирному существованию», — подтвердил источник в аппарате премьер-министра.

Говорят, что группа бывших старших стратегических советников и военных чиновников поддержала это предложение, а роль в Украине позволила бы Джонсону достойно покинуть пост премьер-министра.

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