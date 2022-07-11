Британские СМИ: Борису Джонсону предлагают новую должность в Украине

Ходят слухи, что советники Джонсона, кабинет министров и высокопоставленные украинские чиновники заинтересованы в том, чтобы тот остался в политике, сообщает The Sun.

Ожидается, что Джонсон будет развивать свои тесные отношения с президентом Владимиром Зеленским и сохранять дипломатическое положение на мировой арене.

В качестве специального посланника Борис Джонсон будет посредником в доставке оружия и военной помощи с Запада в Украину и сыграет роль в будущих мирных переговорах.

«Премьер-министр нацелен на прекращение этой страшной войны — он продолжает поддерживать безопасность Украины, защиту суверенитеат, предотвращение будущей агрессии и возвращение к мирному существованию», — подтвердил источник в аппарате премьер-министра.