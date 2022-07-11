Директором Ярвеской школы в Кохтла-Ярве станет Тармо Пост

Пост имеет высшее педагогическое образование. Свою карьеру он начинал учителем начальных классов в Валгаской основной школе, затем стал завучем, а после – и директором этой же школы. Последние семь лет работал директором Эльваской гимназии.

По словам руководителя отдела школьной сети Министерства образования и науки Райво Труммала, в Кохтла-Ярве будет очень хороший руководитель. «Управление и развитие достойной школы со столетней историей – это большая ответственность, и поэтому очень приятно, что Ярвескую школу возглавит такой опытный директор, который не только руководит школой, но имеет и опыт в решении вопросов, стоящих перед Ярвеской школой», – сказал Труммала.