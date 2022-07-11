Пн, 11.07.2022
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Директором Ярвеской школы в Кохтла-Ярве станет Тармо Пост

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Директором Ярвеской школы в Кохтла-Ярве станет Тармо Пост
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Новый директор Ярвеской школы Тармо Пост.
Новый директор Ярвеской школы Тармо Пост. Фото: Haridus- ja teadusministeerium

Директором Ярвеской школы в Кохтла-Ярве станет Тармо Пост. Начиная с 1 сентября школа получит статус государственной.

На открытом конкурсе, который закончился в июне, комиссия выбрала на должность директора Ярвеской школы Тармо Поста.

Пост имеет высшее педагогическое образование. Свою карьеру он начинал учителем начальных классов в Валгаской основной школе, затем стал завучем, а после – и директором этой же школы. Последние семь лет работал директором Эльваской гимназии.

По словам руководителя отдела школьной сети Министерства образования и науки Райво Труммала, в Кохтла-Ярве будет очень хороший руководитель. «Управление и развитие достойной школы со столетней историей – это большая ответственность, и поэтому очень приятно, что Ярвескую школу возглавит такой опытный директор, который не только руководит школой, но имеет и опыт в решении вопросов, стоящих перед Ярвеской школой», – сказал Труммала.

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