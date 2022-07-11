Цены на нефть ускорили падение

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 в понедельник составляет $105,34 за баррель, что на $1,68 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,57 за баррель, что на $2,22 (2,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.