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Цены на нефть ускорили падение

Интерфакс/BNS
Цены на нефть ускорили падение
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Добыча нефти.
Добыча нефти. Фото: FREDERIC J. BROWN

Цены на нефть ускорили снижение на торгах в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 в понедельник составляет $105,34 за баррель, что на $1,68 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,57 за баррель, что на $2,22 (2,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

"При нынешней неликвидной торговой среде и контрастирующих прогнозах волатильные скачки стали регулярными, - отмечает аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга. - В данный момент баланс рисков склоняется к подъему цен, однако после завершения летнего сезона опасения в отношении перспектив спроса выйдут на первый план".

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