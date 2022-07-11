В субботу в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа полиция задержала мужчину, размахивавшего пистолетом.
Полиция задержала мужчину, размахивавшего пистолетом
Полиция задержала мужчину, размахивавшего пистолетом
В полицию поступило сообщение о том, что в селе Койла 34-летний мужчина угрожал огнестрельным оружием 26-летней и 29-летней женщинам. В результате инцидента никто не пострадал.
Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого и изъяли находившееся у него в руках огнестрельное оружие.
Подробные обстоятельства происшествия будут установлены полицией в рамках уголовного производства.
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