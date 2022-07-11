Ээро Такк направлялся в свой загородный дом в Куудекюлла, когда заметил что-то странное на лугу.
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Неожиданно: житель Эстонии нашел рядом со своим домом свежее захоронение
Неожиданно: житель Эстонии нашел рядом со своим домом свежее захоронение
Дача расположена прямо у дороги, метрах в десяти, и, направляясь туда, он заметил, что на его лугу выкосили тропинку. Такк пошел посмотреть и обнаружил, что под деревом рассыпан прах, на земле цветы, корзина с искусственными цветами и урна тоже.
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