Неожиданно: житель Эстонии нашел рядом со своим домом свежее захоронение

Дача расположена прямо у дороги, метрах в десяти, и, направляясь туда, он заметил, что на его лугу выкосили тропинку. Такк пошел посмотреть и обнаружил, что под деревом рассыпан прах, на земле цветы, корзина с искусственными цветами и урна тоже.