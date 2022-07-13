На цену денег указывают проценты, которые мы платим по кредитам. Процентная ставка по кредитам центрального банка, в свою очередь, влияет на все другие процентные ставки. За последнее десятилетие процентные ставки крупных центральных банков были очень низкими, если не отсутствовали вовсе, профессор Университетского колледжа Лондона и ТТУ Райнер Каттель.
Профессор ТТУ ⟩ Время дешевых денег закончилось?
Деньги были дешевыми в течение многих лет, и экономика росла соответственно. Однако самая высокая динамика ценового роста за последние полвека испытывает на прочность нервы как политиков, так и руководителей центральных банков. В ответ на это в последние недели европейские и американские центральные банки повысили процентные ставки. Деньги станут более дорогими в ближайшие месяцы. Жилищные кредиты, лизинг автомобилей, новые предприятия и рабочие места – все это будет дороже. А когда дешевых денег больше нет, экономический рост прекращается. В логике государственных центральных банков существует прямая зависимость: нет роста – нет инфляции. Это так, однако любой экономический спад сопровождается ростом безработицы и сокращением инвестиций.
Кроме того, от политиков все чаще слышатся призывы ограничить государственные расходы. Например, не повышать заработную плату. С таким заявлением на прошлой неделе выступила и Кая Каллас. Политики считают, что увеличение государственных расходов лишь подстегнет цены. Принцип такой: мы сокращаем расходы, и рост цен замедлится. Это отчасти верно, но сокращение расходов опять же приведет к снижению инвестиций и покупательной способности.
Набор инструментов, которые собираются применять центральные банки и политики, определяющие курс государства, кажется самоубийственным. Чтобы сдержать рост цен, нужно сократить доходы людей. Высокий рост цен снижает покупательную способность. Значит, надо, чтобы людям было неповадно тратить деньги! Тем более, если их нет. Хочется надеяться, что эти суждения европейских политиков не стоит принимать всерьез. Ведь в этом году глобальный экономический спад уже вполне очевиден. После повышения процентных ставок центральных банков от стал реальностью. А высокая инфляция вместе с падением экономики – опасное сочетание даже для самой сильной демократии.
Политикам не хватает смелости разобраться в причинах роста цен, поскольку это потребует пересмотра догм. Между тем, рост заработной платы не является главной причиной роста цен. В большинстве стран Европы реальные доходы в последнее время не показывали существенный рост. Также государственные расходы заметно не изменились после коронавирусных субсидий, а дефицит государственного сектора, например, в Соединенных Штатах сократился.
Причиной разбираемых здесь процессов является война в Украине и трудности с поставками во многих отраслях промышленности, начавшиеся еще в пору пандемии коронавируса. Они не имеют ничего общего с ценой денег. Повышая процентные ставки и сокращая расходы, мы лечим не ту болезнь. Следовательно, укрепление денег должно быть временным, а дешевые деньги должны быстро вернуться на рынки, потому что наша текущая модель роста зависит от дешевых денег. Но если осенью инфляция останется такой же высокой, нас ждет в буквальном смысле очень холодная зима в политике и экономике, сопровождающаяся ростом процентных ставок и сокращениями в государственном секторе.
Чтобы сдержать инфляцию, страны должны взять под контроль энергетические рынки. Во время войны ни в коем случае не стоит резко увеличивать ни прибыль энергетических компаний, ни счета потребителей.
Было бы разумно установить потолок цен на энергоносители и повысить доходы населения, например, за счет повышения минимальной заработной платы. Поэтому мы должны надеяться, что у эстонских и европейских политиков хватит смелости и терпения, чтобы не принимать необдуманных решений и в то же время делать выбор, адекватный военному времени. Это убережет многих людей от быстрого обнищания.