Профессор ТТУ ⟩ Время дешевых денег закончилось?

Деньги были дешевыми в течение многих лет, и экономика росла соответственно. Однако самая высокая динамика ценового роста за последние полвека испытывает на прочность нервы как политиков, так и руководителей центральных банков. В ответ на это в последние недели европейские и американские центральные банки повысили процентные ставки. Деньги станут более дорогими в ближайшие месяцы. Жилищные кредиты, лизинг автомобилей, новые предприятия и рабочие места – все это будет дороже. А когда дешевых денег больше нет, экономический рост прекращается. В логике государственных центральных банков существует прямая зависимость: нет роста – нет инфляции. Это так, однако любой экономический спад сопровождается ростом безработицы и сокращением инвестиций.

Кроме того, от политиков все чаще слышатся призывы ограничить государственные расходы. Например, не повышать заработную плату. С таким заявлением на прошлой неделе выступила и Кая Каллас. Политики считают, что увеличение государственных расходов лишь подстегнет цены. Принцип такой: мы сокращаем расходы, и рост цен замедлится. Это отчасти верно, но сокращение расходов опять же приведет к снижению инвестиций и покупательной способности.