В полицию поступило сообщение о том, что утром 8 июля на улице Анне в Тарту женщина курила в месте, которое находилось слишком близко к cпортивной тренировочной площадке. Это не понравилось мужчине, занимавшемуся там спортом, и он ударил курившую женщину, которая в результате получила травму.
Мужчина, занимавшийся спортом, напал на женщину, которая курила рядом со спортивной площадкой
Мужчина, занимавшийся спортом, напал на женщину, которая курила рядом со спортивной площадкой
«Женщина курила на детской площадке на улице Анне в Тарту, когда к ней подошел мужчина и ударил ее. Женщина сообщила об этом в полицию, но мужчина скрылся с места происшествия сразу после нанесения удара и до приезда полиции", - сказал советник по связям с общественностью Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс.
Он добавил, что личность подозреваемого и другие обстоятельства будут установлены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту физического насилия.