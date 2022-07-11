Мужчина, занимавшийся спортом, напал на женщину, которая курила рядом со спортивной площадкой

«Женщина курила на детской площадке на улице Анне в Тарту, когда к ней подошел мужчина и ударил ее. Женщина сообщила об этом в полицию, но мужчина скрылся с места происшествия сразу после нанесения удара и до приезда полиции", - сказал советник по связям с общественностью Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс.