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Мужчина, занимавшийся спортом, напал на женщину, которая курила рядом со спортивной площадкой

rus.postimees.ee
Мужчина, занимавшийся спортом, напал на женщину, которая курила рядом со спортивной площадкой
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Suitsukoni. Foto on illustratiivne.
Suitsukoni. Foto on illustratiivne. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

В полицию поступило сообщение о том, что утром 8 июля на улице Анне в Тарту женщина курила в месте, которое находилось слишком близко к cпортивной тренировочной площадке. Это не понравилось мужчине, занимавшемуся там спортом, и он ударил курившую женщину, которая в результате получила травму.

«Женщина курила на детской площадке на улице Анне в Тарту, когда к ней подошел мужчина и ударил ее. Женщина сообщила об этом в полицию, но мужчина скрылся с места происшествия сразу после нанесения удара и до приезда полиции", - сказал советник по связям с общественностью Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс.

Он добавил, что личность подозреваемого и другие обстоятельства будут установлены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту физического насилия.

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