После вступления в силу новых ограничений на транзит некоторых товаров через территорию Европейского союза в Калининград, введенных ЕС, в понедельник утром в Литву из Калининграда не пропустили грузовой автомобиль с древесиной, сообщила BNS представитель Таможенного департамента.
В понедельник из Калининграда в Литву не пропустили груз древесины
«Грузовик, пытавшийся въехать из Калининграда через погранпереход Кибартай, после досмотра был развернут. Он вез древесину. Таможня работает в обычном режиме, список проверяемых товаров расширен», — сообщила BNS в понедельник представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене.
Литовская таможня информировала, что для некоторых удобрений российского происхождения или ввозящихся из России предусмотрены определенные исключения - при предоставлении установленных квот с 10 июля можно будет перевозить 837,5 тыс. тонн хлористого калия и 1,58 млн тонн минеральных и химических удобрений в год.
По словам Лауринайтите-Григене, допускаются исключения из транзита удобрений, пока не превышено их количество, определенное в регламенте.
«Импортер, который перевозит удобрения, подает на таможню грузовую декларацию и получает разрешение на ввоз или нет, в зависимости от того, не превышена ли квота, установленная для конкретной группы удобрений», — сказала Лауринайтите-Григене.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из дерева, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.