Британская прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве бывшему руководителю «Формулы-1», 91-летнему Берни Экклстоуну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters и Королевскую прокурорскую службу (CPS).
Берни Экклстоуну предъявили обвинения в мошенничестве
Причина в том, что 91-летний бизнесмен не задекларировал £400 млн активов в британскую налоговую службу.
«CPS рассмотрела все предоставленные доказательства от Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) и санкционировала выдвижение обвинения против Берни Экклстоуна в мошенничестве путем предоставления ложных сведений в связи с тем, что он не сообщил HMRC о существовании активов, хранящихся за границей, которые оцениваются в сумму более £400 млн», — сказал прокурор Эндрю Пенхейл.
«Королевская прокуратура напоминает всем заинтересованным сторонам, что обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Чрезвычайно важно, чтобы не было сообщений, комментариев или обмена информацией в интернете, которые каким-либо образом могли бы наносить ущерб этим разбирательствам», — добавил Пенхейл.
Экклстоун предстанет перед судьей 22 августа. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф.
Экклстоун является одним из самых богатых людей Великобритании. Forbes оценивает его состояние в 3 млрд долларов. Пост руководителя «Формулы-1», который он занимал 40 лет, Экклстоун покинул в 2017 году.