Берни Экклстоуну предъявили обвинения в мошенничестве

Причина в том, что 91-летний бизнесмен не задекларировал £400 млн активов в британскую налоговую службу.

«CPS рассмотрела все предоставленные доказательства от Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) и санкционировала выдвижение обвинения против Берни Экклстоуна в мошенничестве путем предоставления ложных сведений в связи с тем, что он не сообщил HMRC о существовании активов, хранящихся за границей, которые оцениваются в сумму более £400 млн», — сказал прокурор Эндрю Пенхейл.

«Королевская прокуратура напоминает всем заинтересованным сторонам, что обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Чрезвычайно важно, чтобы не было сообщений, комментариев или обмена информацией в интернете, которые каким-либо образом могли бы наносить ущерб этим разбирательствам», — добавил Пенхейл.

Экклстоун предстанет перед судьей 22 августа. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф.