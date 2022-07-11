Что делать, если авиарейс перенесли или отменили? Советы от Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору

Обязательство по оказанию помощи включает в себя напитки и еду, сопоставимые со временем ожидания; проживание (если поездка перебронирована на следующий день); транспорт между местом проживания и аэропортом; два телефонных звонка, факсимильное или электронное письмо. Право на уход распространяется на пассажиров, которые ждут в аэропорту обратного вылета или изменения маршрута. Если пассажир узнал об отмене рейса раньше и если согласен с предложением авиакомпании об изменении маршрута и переносе рейса на более позднюю дату, удобную для пассажира после отмены рейса, пассажир уже не имеет права на дополнительный уход и авиакомпания не обязана его предоставлять или перекрывать расходы.