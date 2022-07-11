Власти Шанхая снова отправят 2,7 млн человек на карантин из-за новой волны COVID-19

На прошлой неделе Шанхай после двух месяцев жесткого локдауна вернулся к привычной жизни. На карантине остались лишь коронапозитивные и те, кто с ними непосредственно контактировал. Но чтобы пользоваться общественным транспортом или посещать публичные мероприятия, жители города должны сдавать тесты на коронавирус каждые 72 часа.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса путем введения локдаунов и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.