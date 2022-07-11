Власти Шанхая отправят 2,7 млн жителей района Миньхан на юго-западе Шанхая на карантин, всем им в субботу предстоит сдать тест на COVID-19, пишет Interfax со ссылкой на The Guardian.
Власти Шанхая снова отправят 2,7 млн человек на карантин из-за новой волны COVID-19
Власти Шанхая снова отправят 2,7 млн человек на карантин из-за новой волны COVID-19
На прошлой неделе Шанхай после двух месяцев жесткого локдауна вернулся к привычной жизни. На карантине остались лишь коронапозитивные и те, кто с ними непосредственно контактировал. Но чтобы пользоваться общественным транспортом или посещать публичные мероприятия, жители города должны сдавать тесты на коронавирус каждые 72 часа.
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса путем введения локдаунов и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.
Карантин в Шанхае закончится, если все полученные образцы будут изучены. Пока не сообщается, какие меры будут приняты, если у кого-либо из жителей района результат теста окажется положительным.
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