Недовольный посетитель подал на спортцентр в суд из-за девяти евро

Согласно исковому заявлению, истец требует от ответчика вернуть предоплату в размере девяти евро в связи с плохим обслуживанием в сауне в спортхолле (вода в душевой была холодной, несмотря на неоднократные обращения истца к администратору).

В последний раз истец пользовался сауной 22 августа прошлого года, а 5 сентября истец обратился к администратору спортхолла с желанием прекратить получение услуги и вернуть карточку номер 000568 ответчику, а также истец хотел вернуть ранее уплаченную в качестве предоплаты сумму.