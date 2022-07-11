Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Недовольный посетитель подал на спортцентр в суд из-за девяти евро

rus.postimees.ee Järva Teataja
,
Недовольный посетитель подал на спортцентр в суд из-за девяти евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Сауна спортцентра.
Сауна спортцентра. Фото: Paide spordikeskus

Посетитель остался недоволен обслуживанием в спортивном центре, и он решил подать на центр в суд. Сумма иска составила всего девять евро.

Согласно исковому заявлению, истец требует от ответчика вернуть предоплату в размере девяти евро в связи с плохим обслуживанием в сауне в спортхолле (вода в душевой была холодной, несмотря на неоднократные обращения истца к администратору).

В последний раз истец пользовался сауной 22 августа прошлого года, а 5 сентября истец обратился к администратору спортхолла с желанием прекратить получение услуги и вернуть карточку номер 000568 ответчику, а также истец хотел вернуть ранее уплаченную в качестве предоплаты сумму.

Поскольку администратор не мог разобраться с его проблемой, на следующий день он обратился к члену правления спортцентра. Однако проблема осталась нерешенной и человек буквально воспринял рекомендацию обратиться в суд для защиты своих прав.

Ключевые слова
Наверх