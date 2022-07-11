MTÜ Eesti Pagulasabi (НКО Эстонский совет помощи беженцам) за период с марта этого года оказал помощь в продолжении учебы 2118 детям украинских военных беженцев в Эстонии.
Эстония помогла в продолжении учебы тысячам детей украинских военных беженцев
В совет было подано 1675 ходатайств о выплате школьного пособия и удовлетворить удалось 1592 из них. Это означает, что финансовую помощь для продолжения обучения получили в общей сложности 2118 детей на общую сумму в 105 900 евро. В отношении остальных ходатайств пока ведется обзор и проверка поданных данных.
Одноразовое пособие на сумму в 50 евро на ребенка выплачивается на счет родителя школьника или его опекуна.
Для того, чтобы получить одноразовое пособие, родители школьника или его опекуны должны заполнить бланк ходатайства на домашней странице MTÜ Eesti Pagulasabi, заявление можно составить на эстонском, украинском, русском или английском языках. Выплачиваемое пособие будет перечислено на счет родителя или опекуна в течение десяти рабочих дней. На момент подачи заявления ребенок должен быть уже принят в школу.