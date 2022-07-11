Эстония помогла в продолжении учебы тысячам детей украинских военных беженцев

В совет было подано 1675 ходатайств о выплате школьного пособия и удовлетворить удалось 1592 из них. Это означает, что финансовую помощь для продолжения обучения получили в общей сложности 2118 детей на общую сумму в 105 900 евро. В отношении остальных ходатайств пока ведется обзор и проверка поданных данных.

Одноразовое пособие на сумму в 50 евро на ребенка выплачивается на счет родителя школьника или его опекуна.